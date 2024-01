Pilar de Arce se adelanta a la primavera y nos enseña el vestido de estampado floral ideal para looks de invitada

Con la primavera a la vuelta de la esquina, somos muchas las que ya estamos pensando en aquellas prendas que nos salvarán de más de una ocasión especial, sobre todo para bodas. Si bien es cierto que durante los meses de invierno, nuestros looks de invitada se vuelven mucho más clásicos, sencillos y neutros, como por ejemplo el vestido de terciopelo marrón de Sara Baceiredo, una opción perfecta para bodas en los meses más gélidos del año, o este otro vestido de invitada de Marta Pombo en verde oliva y negro, una pieza básica de fondo de armario al que le incluyó una flor en pelo a fin de darle un toque más original y en tendencia a look, cuando llega la primavera, todas las amantes de la moda preferimos llevar colores más vivos y estampados florales. Por ello, Pilar de Arce, una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país (y toda una referente de estilo) se adelanta a la primavera y nos enseña su propuesta de look de invitada perfecta con un vestido en color rosa y morado de estampado floral de inspiración japonesa.

Se trata de un vestido midi con mucho vuelo, en cuello de pico y manga larga, lo que lo convierte en una pieza atemporal y muy clásica que podemos llevar en un sinfín de ocasiones. Lo que llama la atención de este vestido es su estampado floral de estilo japonés, pues son flores lilas, rojas y rosas que no pasan desapercibidas y lo convierte en una pieza clave ideal para bodas y ocasiones especiales. Ella ha combinado este vestido tan ideal con unos stilettos en tono nude con tacón sensato y unos pendientes de flores muy originales. Sin embargo, de cara a la primavera, podemos combinar este vestido con unas sandalias de tacón de tiras en color dorado y añadir un bolso mini en la misma tonalidad. Se trata, por tanto, de un acierto absoluto de cara alooks de invitada esta primavera y verano 2024.

Vestido midi de couture club, de Toni Fernández (574,00 euros)

Vestido midi Toni Fernández

Pilar de Arce arriesga y gana con este vestido sencillo, elegante y muy primaveral ideal para ocasiones especiales de cara a primavera y verano.