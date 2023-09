Las Mary Jane son el calzado estrella de tus looks en el día a día y necesitas estas de Zara, Mango y Massimo Dutti

Con la vuelta a la rutina, no nos queda más remedio que hacer el cambio de armario e introducir aquellas prendas de nueva colección que prometen ser tendencia este otoño e invierno, además de guardar aquellas que nos han acompañado durante los meses más cálidos del año. Muy a nuestro pesar, es momento de decir adiós a los vestidos de crochet, los bikinis y bañadores e incluso las sandalias de las que no nos hemos separado en todo el verano por su comodidad y sencillez, como pueden ser las sandalias capri. Ahora, en septiembre, todos hemos vuelto al trabajo y, por tanto, es momento de hacer la transición hacia prendas más discretas, elegantes y que nos protejan de las temperaturas más bajas por las mañanas. Prendas como las gabardinas, los pantalones de pinza o la clásicacamisa oversize de rayas, que tan de moda está gracias al ‘estilo old money’. En cuanto al calzado, nos decantamos por zapatos cerrados, cómodos y elegantes. En este caso, podríamos decir que las Mary Jane son las más adecuadas para todo tipo de ocasiones, ya que elevan el look, creando uno mucho más estiloso y sofisticado.

Si echamos un vistazo a la nueva colección de otoño e invierno en las tiendas de Zara, Mango y Massimo Dutti, podemos ver que la tendencia ‘collegecore’ se está abriendo paso con prendas que nos recuerdan al uniforme escolar, como las mini faldas de tablas, las blazers o las camisas de rayas. En cuanto al calzado, los mocasines y las Mary Jane son las estrellas. Las Mary Jane son las clásicas bailarinas que usábamos de pequeñas pero con un toque especial y en tiendas podemos encontrarlas en todo tipo de diseños y tonalidades, desde las bailarinas planas hasta las de tacón. ¿Cómo combinar tus Mary Jane para crear diferentes looks según nuestro estilo? Para ocasiones especiales o, si necesitas llevar en tu día a día un look elegante, puedes combinar tus Mary Jane favoritas con unos pantalones de pinza, una camisa romántica y una blazer oversize junto con un bolso maxi. Pero, si tu estilo es mucho más casual y quieres crear looks muy en tendencia que sean ‘elegantes pero informales’, puedes combinarlas con unos pantalones tipo slouchy, camiseta básica y una bomber, creando así un look que no pasará desapercibido. Sin más, te enseñamos las Mary Jane más icónicas y elegantes que puedes encontrar en la nueva colección de Zara, Mango y Massimo Dutti.

Zapato tacón ancho acharolado, de Zara (29,95€)

Bailarina piel, de Zara (35,95€)

Bailarina hebilla dorada, de Zara (25,95€)

Zapato charol hebilla, de Mango (39,99 €)

Bailarina terciopelo, de Mango (35,99 €)

Zapato tacón bloque, de Mango (35,99 €)

Bailarina charol, de Massimo Dutti (79,95 €)

Estas son las Mary Jane que puedes encontrar actualmente en tiendas, así que hazte con las que más te gusten para estar en tendencia este otoño y crear looks de lo más elegantes y sofisticados.