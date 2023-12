Las mujeres de 50+ (como Pilar de Arce) saben que el color burdeos es una apuesta segura para crear looks este diciembre

Pilar de Arce nos ha vuelto a enamorar. La influencer 50+ más icónica de nuestro país es toda una inspiración para muchas mujeres de su edad que buscan en ella crear looks en tendencia y con un toque elegante. En este sentido, Pilar de Arce es la reina del estilismo porque enseña en sus redes sociales a través de sus fotos y reelslooks que podemos llevar todas las amantes de la moda, tengan la edad que tengan, pues ella apuesta por prendas sencillas, básicas y que fácilmente podrían entrar en el concepto 'armario cápsula' pero, además, no se queda ahí y da pequeños toques de prendas en tendencia con las que deja boquiabiertas a todas sus seguidoras. Desde los pantalones plateados que Pilar de Arce lucía este verano junto a una camisa roja hasta las maxi botas de cuero que Pilar de Arce combinaba con una falda midi de lana de cuadros, creando un look perfecto para los meses más gélido del año. En este caso, en el día de hoy, Pilar de Arce apuesta por el tono burdeos -uno de los más elegantes- y crea un look perfecto para el mes de diciembre y los eventos que todas tenemos en estas fechas. Un vestido de lúrex largo en tonos oscuros como burdeos, azul, verde oliva y negro con un abrigo de paño burdeos.

Pilar de Arce es pura inspiración y es por ello por lo que nos está enseñando looks que podríamos llevar de cara a la Navidad. ¿Qué prendas usaría la influencer para vestir en estas fechas? Ella apostaría por falda midi satinadas, al igual que una camisa sencilla y ajustada o un jersey joya. Siempre con un abrigo de paño muy estiloso y elegante, Pilar de Arce apostaría esta Navidad por unas maxi botas altas de cuero, pues este calzado está muy en tendencia y a porta ese toque juvenil que ha conquistado a gran parte de las amantes de la moda, desde la Reina Letizia con sus maxi botas que combinaba con vestido gris hasta Isabel Díaz Ayuso para completar su 'total black' para los Premios LOS40 Music Awards. Sin más, para el día de hoy, Pilar de Arce nos da una lección de glamour, estilo y sencillez con un look en el que el tono burdeos es el protagonista.

Vestido midi geométrico de lurex azul, de Is coming (286.00 euros)

Vestido midi geométrico Is coming

Una apuesta segura la de Pilar de Arce.