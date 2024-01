El abrigo negro de corte masculino es un imprescindible cada invierno y así lo llevan las chicas más clásicas de Madrid

Si hay una prenda que no nos puede faltar en nuestro armario durante los meses de invierno es, sin lugar a dudas, un buen abrigo. En tiendas podemos encontrar una gran variedad de abrigos entre los que escoger según tu personalidad, estilo y gusto: abrigos de plumas, abrigos crop o abrigos de paño, entre muchos. Un ejemplo de ello es el abrigo de paño beige de María Pombo, un esencial con el que podemos vestir a diario, ya que se adapta a cualquier look y es perfecto para todo tipo de ocasiones. Sin lugar a dudas, el abrigo de paño es un imprescindible en el armario de toda mujer, pues no solo eleva el look, sino que es tan sencillo y atemporal que podrás usarlo durante toda tu vida sin cansarte. Nuestras influencers favoritas ya tienen en su armario un abrigo negro de paño, como por ejemplo la tan icónica influencerAmelia Bono y su abrigo de paño negro, un básico que llevó durante su viaje a Roma esta Navidad y que lo combinó con todo tipo de looks, desde con 'total black' hasta con vaqueros y jerséis de lana.

Al ser un abrigo tan elegante, puede que no sepas cómo llevarlo en tu día a día. Por ello, hemos echado un vistazo a Instagram buscando a nuestras influencers favoritas con estilo muy sofisticado para ver cómo lo llevan ellas. María García de Jaime lleva su abrigo negro cortito con unos pantalones blancos con rayas negras y apuesta por unas botas altas y jersey de canalé blanco, creando un look perfecto para los días lluviosos. Sin embargo, otras influencers como Alicia Guijarro, Emilie Lindmark y María Valdés prefieren combinar su abrigo negro de paño largo con vaqueros. Son looks muy básicos y sencillos cuya joya de la corona reside en los accesorios, como por ejemplo los calcetines rojos de Emilie, el bolso camel de Alicia o las Mary Jane de María. Por último (pero no por ello menos importante), los abrigos de paño negro son ideales para eventos de noche, tal y como ha hecho Jennifer Muchelas, que lleva su abrigo negro con un vestido de transparencias y encajes negro y stilettos. Sin más, estas son algunas de las distintas formas en las que nuestras influencers favoritas llevan sus abrigos de paño negro.

Abrigo maxi largo, de Zara (99,95 euros)

Abrigo maxi largo Zara

María García de Jaime

Allis Guijarro

Jenn Muchelas

Emilie Lindmark

María Valdés

Estos son algunas de nuestras influencers favoritas que han vestido con un abrigo negro estos últimos meses, así que coge inspiración y luce tu abrigo negro de corte masculino este enero.