La Infanta Elena no piensa deshacerse de su plumífero favorito para seguir utilizándolo esta primavera con vaqueros pitillo

La Infanta Elena no se separa de su plumífero más calentito para los días de borrasca y bajas temperaturas. Si ayer vimos a la Infanta Cristina con la chaqueta de efecto piel más moderna, esta vez su hermana nos ha vuelto a recordar que no guardemos todavía nuestros plumíferos porque nos van a solucionar todos los outfits. Y si lo dice la Infanta Elena tendremos que hacerle caso. Sin ninguna duda, lo que más está destacando en el armario de la Casa Real española son las prendas de abrigo. Desde la capa con cuello de pelo favorita de la Reina Letizia hasta los chalecos de plumas de la Infanta Elena. Pues bien, la royal es un ejemplo de cómo sacar partido a las piezas básicas de un fondo de armario cápsula. Y es que ya nos ha inspirado muchas veces para saber cómo combinar unas zapatillas deportivas o las prendas de oficina. En esta ocasión, la hija mayor de don Juan Carlos ha optado por unos vaqueros pitillos y un sombrero, que ya hemos visto en anteriores looks.

Los plumíferos o las chaquetas acolchadas son un básico de vestidor que hasta ya tiene Tamara Falcó o Isabel Díaz Ayuso, puesto que ambas piezas solucionan los estilismos y son ponibles con todas las prendas. Y como la Infanta Elena es una clara defensora de lo atemporal y funcional, es por ello que en su día a día hace recurso de esta prenda de abrigo desde con pantalones de vestir hasta con vaqueros de madre. De la misma manera que utilizamos los plumíferos durante las bajas temperaturas, también es recomendable no deshacernos de ellos por si en plena primavera experimentamos una borrasca (y empecemos a echarlos de menos).

La Infanta Elena piensa seguir advirtiéndonos en cada uno de sus looks que los plumíferos o chaquetas acolchadas (e, incluso, chalecos) son las prendas definitivas para los próximos meses.