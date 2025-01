Isabel Díaz Ayuso se convierte en la invitada perfecta con vestido de firma sevillana en su viaje a Perú

La maleta de viaje de Isabel Díaz Ayuso a Perú no solo nos ha dejado looks casuals, también esta maravilla de vestido de invitada perfecta de firma sevillana. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este jueves a la ceremonia por la creación del Patronato-Lima Ciudad de los Reyes, acto en el que ha estado acompañada por el alcalde de la ciudad limeña, Rafael López Aliaga, los siete miembros del Patronato, del cuerpo diplomático y empresarios. La jefa del Ejecutivo autonómico ha sido la invitada de honor en la constitución de esta institución cuyo objetivo es promover, preservar y revalorar el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la capital del Perú.

Y nosotras solo nos hemos podido fijar en en su look con este maravilloso vestido de Vogana. Porque hay una marca ‘made in Spain’ capaz de infiltrarse en el mundo de la política, en la monarquía y en el exigente armario de las estrellas del cine patrio. Hablamos de Vogana, la firma de moda española creada por Carmen de la Puerta siguiendo como sus máximas la calidad y la constante innovación que hasta la Reina Letizia tiene en su armario, y que también Ayuso. Una de las claves de las firmas que ahora triunfan es que no sea sólo el diseño el epicentro de cada creación, sino también las condiciones laborales justas y la apuesta por tejidos de calidad confeccionados en el lugar de origen de la marca. Por eso Vogana apuesta por las telas y materias primas fabricados íntegramente en España.

Ayuso en Perú. Comunidad de Madrid

Vestido Cata azul de Vogana (rebajado a 198 euros)

Vestido azul. Vogana

Un vestido que definen así en la web de la firma. "Vestido midi detalle lazo. Escote a la caja, manga corta ranglán y detalle en forma de banda. Corte en la cintura y falda con vuelo. Cuenta con forro interior y cierre en la espalda con cremallera invisible".