Ayuso se empodera con el traje negro que nunca falla para ir a la oficina en invierno

Un traje negro nunca falla en las mujeres más elegantes, y Isabel Díaz Ayuso lo ha dejado claro con este estilismo en esta mañana de jueves. En su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno, Díaz Ayuso ha destacado que la Real Casa de Correos tiene una larga historia “que no se puede reducir a la significación concreta que el Gobierno pretende darle dentro de su estrategia de reanimar el franquismo”. "Una historia de siglos de una potencia cultural, capital de la Hispanidad, de las corrientes artísticas más relevantes, escenario de las obras literarias y de los episodios nacionales más importantes de la Transición, de la movida o de las campanadas de fin de año que tratan de arrebatarnos para enfrentar de nuevo a los españoles unos contra otros”. Y lo ha hecho de lo más empoderada con el traje negro que nunca falla.

Ayuso ha optado por el eterno tarje negro que nunca falla para empoderarse y ser la más elegante, y lo ha combinado con una camiseta gris debajo, y unos botines de tacón muy alto. El color negro simboliza en política el poder, nobleza, lujo y ambición. También está asociado con la sabiduría, la creatividad, la independencia, la dignidad. No hay color en la moda más alzado, cautivador y completo que el negro. No solo no hay diseñador que se haya resistido a él, sino que el color que a día de hoy está considerado el summum de la elegancia ha protagonizado algunas de las frases más memorables de genios de la aguja como Coco Chanel, Yves Saint Laurent o Christian Dior.

Ayuso con traje negro. Comunidad de Madrid

Aunque optar por un look total black pueda parecer sencillo, los tejidos juegan un papel fundamental y los accesorios serán los encargados de alzar un estilismo minimalista y convertirlo en todo un ejemplo de buen gusto, como este estilismo de Ayuso con traje negro y top a tono debajo.