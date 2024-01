La Reina Letizia, pillada en las rebajas de Zara con su estilista: ¿qué se llevaron?

La Reina Letizia se ha situado en un lugar privilegiado como referente en cuestiones de moda. Su buen vestir ha traspasado fronteras y son muchos los expertos en estilo que caen rendidos ante sus looks. Pero no siempre echa mano de las firmas más exclusivas para triunfar en sus apariciones públicas. En ocasiones, también se ha dejado ver con algunas de las prendas fetiche del grupo Inditex, apostando por la moda española. Siente especial predilección por las propuestas de Zara y así no ha dudado en ir a buscar ella misma lo que más le convence, acudiendo a una de sus tiendas de Madrid.

La Reina Letizia y su look en FITUR 2024. Gtres

Concretamente, la esposa del Rey Felipe VI ha sido vista en la tienda de Zara que está situada en la madrileña calle de Fuencarral, en el barrio de Chamberí. Así han afirmado desde "Telva" que la visita al centro para ir de compras tuvo lugar hace tan solo unos días, en pleno auge de las rebajas. Por supuesto, no iba sola. Además de un grupo de miembros de su seguridad, con ella estaba su estilista, Eva Fernández, quien le ayudaría a hacerse con gangas que más tarde podrá lucir cuando se ponga de nuevo ante las cámaras o también en sus quehaceres privados.

La citada revista se ha hecho eco del testimonio de personas que pudieron verla en acción, viendo qué había llegado al proceso de rebajas y qué prendas habían sobrevivido a las primeras cribas. Tal y como detallan, la Reina Letizia llegó sin previo aviso junto a su asesora en cuestiones de estilo en torno a las 18:00 horas. Tenían muy claro lo que estaban buscando, pues nada más acceder al establecimiento fueron derechas a la zona de rebajas. Estuvieron tranquilamente viendo qué había y muchas cosas llamaron su atención. De hecho, llegaron a llevarse algunos modelitos, que pagaron religiosamente antes de abandonar el centro.

La Reina Letizia comprando libros Gtres

Al final, la Reina Letizia y su estilista se llevaron dos bolsas grandes de ropa. No sabemos si toda estaba pensaba para nutrir el armario de la consorte real o también Eva caería en la tentación de picar en las rebajas. Lo que sí quisieron añadir los testigos consultados por "Telva" es que ambas portaron sus propias bolsas, al menos hasta que salieron y se metieron en el coche oficial que las esperaba a la salida. Una sorpresa para todos los presentes, pues no es habitual ver a la reina de cerca, en actitud distendida como un ciudadano más por las calles de Madrid. En ocasiones le gusta hacerlo, aunque no siempre llegan a trascender a los medios sus aventuras por mercados, tiendas y establecimientos varios.