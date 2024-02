Victoria Federica le da plantón a la moda española pero se va de viaje con el jersey más moderno y los jeans más clásicos

Victoria Federica no se pierde los desfiles en París, pero parece que los de Madrid no están a la altura de la hija de la Infanta Elena y Jaime de Maricharlar. Y es que la royal más influencer no ha acudido en esta edición a ningún desfile de Madrid es Moda ni de MBFW Madrid, y aunque queda la jornada de este sábado, según nos informan, Victoria estaría de viaje y no asistiría tampoco hoy. Aunque no sabemos de momento el destino de Victoria Federica, lo que está claro es que se lo está pasando muy bien porque en la fotografía que ha compartido en su cuenta de Instagram lleva una pulsera de una fiesta o de una discoteca. Pero además de eso, nosotras nos hemos fijado en su estilismo con un jersey de lo más moderno con apertura en los hombros. Lo que está claro es que aunque no vaya a los desfiles, si que sigue las tendencias del mundo de la moda al que tan unida está.

Pero volviendo a este look de fiesta de Victoria Federica, ha optado por un jersey con aperturas en los hombros y los jeans más clásicos, pero de cintura baja como a ella le gustan. Eso sí, nos hemos quedado con las ganas de ver los estilismos de la hija de la Infanta Elena en MBFW Madrid, como sí que le vimos en la Alta Costura de París acompañando a su padre Jaime de Marichalar. Un Jaime que aunque esta semana estaba en Madrid y lo pudimos ver el día de San Valentín en un conocido restaurante madrileño, tampoco ha asistido a la pasarela madrileña.

Victoria Federica con look casual. @vicmabor

No sabemos si Victoria Federica está en Nevalia con sus amigos influencers, pero lo que está claro que está de fiesta por la pulsera verde que luce en el brazo. Un look de lo más casual con un jersey negro con aperturas a los hombros, jeans anchos de cintura baja y un collar de perlas para darle el toque más pijo.