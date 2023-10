Isabel Díaz Ayuso se olvida de sus blazers favoritas por esta camisa denim con lazada en Barcelona

Isabel Díaz Ayuso sigue las tendencias de moda al pie de la letra, y nos lo ha vuelto a demostrar este domingo desde Barcelona. Aunque la presidenta madrileña es fiel a las blazers, y las encontramos en su armario en todas las tonalidades, con las altas temperaturas que tenemos en este inicio de octubre en la gran parte de España, la ha dejado fuer de su maleta de viaje para apostar por esta camisa denim que no puede ser más tendencia este otoño 2023 con ese aire tan 'preppy' que enamoraría a Blair en Gossip Girl. Porque la camisa vaquera es una prenda que sienta bien a cualquier edad, da igual que tengas 20 años que 40, y por si eso no fuera poco, este año el tejido denim es un 'must' en todo tipo de prendas y de armario, y Isabel Díaz Ayuso lo sabe a la perfección y nos lo acaba de demostrar. Prueba de ello suele a llegar a golpe de street style durante las semanas de la moda, momento en el que las insiders maduras y las más jóvenes coinciden en muchas ocasiones en los mismos diseños o tendencias. Una camisa que llevaría perfectamente Tamara Falcó.

Para un día de manifestación en Barcelona, Isabel Díaz Ayuso ha sacado de su armario de otoño esta camisa denim con lazada con un tejido no muy grueso, perfecta para sobrellevar el calor que hace esta semanas. Aunque eso sí, ya nos podemos olvidar de este 'veroño' porque la AEMET ya ha avisado que en este fin de semana de puente, las temperaturas se normalizaran y llegará la lluvia más propia de otoño. Pero la camisa de Ayuso sigue siendo perfecta para ir este otoño a la oficina.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participan en Barcelona, en la manifestación convocada por Societat Civil Catalana (SCC) bajo el lema "No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación", Tarek PP

La pasada temporada presenciamos como los lazos se convirtieron precisamente en protagonistas de los peinados, decorando trenzas, coletas, recogidos y diademas. Este otoño 2023 aún pegan con más fuerza en el mundo de la moda, y esta camisa vaquera de Isabel Díaz Ayuso es buen ejemplo de ello.