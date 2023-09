De todas las camisas de Zara nosotras nos quedamos con esta azul que Vicky Martín Berrocal sabe como elevar con vaqueros

Vicky Martín Berrocal es de las nuestras, de las que ha empezado el otoño con ganas en Madrid. Y para la vuelta al trabajo, con esta bajada de temperaturas en la capital de España, nada mejor que un estilismo cómodo, elegante y clásico como el de la diseñadora y que además, todas tenemos en nuestro armario. Si hace unas semanas,Vicky Martín Berrocal se convirtió en una de las mejores vestidas de la boda de Luisa Bergel en Sotogrande, ahora de vuelta ya de vuelta al trabajo en Madrid nos ha dejado este look con tres prendas básicas que son todo lo que las chicas septiembre le piden a la moda. Aunque nosotras seguimos soñando con las sandalias de Tamara Falcó, los jeans de María Pombo o el mono de Amelia Bono, el outfit de Vicky es el eterno para otoño, tanto para ir a la oficina cómoda como para cualquier otro momento del día.

Porque si hay algo que no falla en el armario de las mujeres que mejor visten para la vuelta a la oficina tras las vacaciones de verano, eso es unos buenos jeans, una camisa y unas zapatillas cómodas que luego puedes cambiar por unas sandalias de tacón para irte de 'afterwork' con tus amigas. Y eslook de Vicky Martín Berrocal para un día de trabajo es todo eso. Camisa oversize azul, jeans anchos y sus zapatillas de confianza, las New Balance en gris. Y lo mejor es que nosotras hemos encontrado la camisa azulona en Zara para copiársela mañana mismo para ir al trabajo.

Camisa oversize, de Zara (22,95 euros)

Camisa azul. Zara

Un estilismo con el que Vicky Martín Berrocal ha grabado una campaña de publicidad en su casa, pero que nosotras se lo vamos a copiar hasta para ir al trabajo mañana. Si aún no tienes una camisa azul en tu armario, ya estás tardando, porque es una de las tendencias estrellas de la temporada.