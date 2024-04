Isabel Preysler se va de cena con amigas con los vaqueros campana que estilizan a todas las edades

Isabel Preysler no es muy dada a publicar en sus redes sociales, pero ayer por la noche nos dejó esta fotografía en su cuenta de Instagram, antes de irse de cena con amigas. Y lo ha hecho con uno de sus estilismos estrella, que nunca faltan en su armario, ni en el de las mujeres que más saben de moda con los vaqueros campana que estilizan a todas las edades. Desde vaqueros campana que le hacen tipazo aIsabel Preysler, a pantalones de todos los colores con ese mismo corte. Porque la reina de corazones tiene claro que estos sos los pantalones que más estilizan a las mujeres, porque nos hacen parecer más esbeltas y altas por su efecto visual. Demostrando que unos wide leg son aptos para todas, de las mujeres de 70 a sus hijas de 40. Unos vaqueros campana, que Isabel Preysler ha combinado esta vez con una blazer negra de estilo clásica, y una camiseta blanca debajo, en lugar de una camisa, para darle un toque más desenfadado a este estilismo para una noche con amigas.

Sí, querida lectora, aquella prenda que amaban nuestras madres en los años 80 vuelve a introducirse en nuestro armario sin preguntar. Bien es cierto que desde hace varias temporadas, los vaqueros de campana se han vuelto a llevar hasta convertirse en una prenda básica de vestidor que hasta las chicas más pijas han lucido por Madrid. Sin embargo, no todas nosotras nos hemos atrevido a llevar en nuestros looks de streetstyle o formales. Pues bien, Isabel Preysler ha rescatado esta propuesta estilística para convencernos de que es una de las piezas que mejor sientan a la figura y que consiguen un efecto tipazo. Esta vez, la celebrity nos ha dejado boquiabiertos con un look de noche, en el que ha combinado dichos vaqueros de campana con una blazer y camiseta. Un estilismo que también ama Tamara Falcó. A lo largo de esta temporada hemos lucido hasta los pantalones piratas y los vaqueros pitillo. Por lo que, está claro que es el momento de dejar atrás los más clásicos, como los de corte recto, para dejarnos llevar por la creatividad. Los vaqueros de campana son ponibles con una multitud de prendas, desde con jerséis de punto hasta con camisas y americanas formales.

Un estilismo ideal para primavera, que Isabel Preysler ha elegido para irse de cena con amigas este domingo y empezar la semana de la mejor forma. Un look que nosotras le podemos copiar también para irnos de cena, o para un estilismo de oficina en este mes de abril.