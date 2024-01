Cómo combinar los pantalones piratas para sacarles partido en 2024

En esta temporada de invierno estamos viviendo una multitud de cambios e innovaciones en el campo de la moda. Desde las medias rojas y de estampado animal que más están llevando las influencers y celebrities hasta las prendas más extravagantes que han marcado diferencia. Pues bien, desde el verano pasado tenemos claro que hemos dejado atrás los shorts para dar la bienvenida a las bermudas y pantalones piratas. Y después de llevarlos hasta la saciedad (y de sacarles partido), los hemos recuperado estos últimos meses para lucirlos con prendas de otoño e invierno súper calentitas y favorecedoras. Los estamos incluyendo en nuestras propuestas estilísticas en denim, efecto cuero, algodón o con estampados llamativos. Sin ninguna duda, es una pieza que nos da la total libertad de jugar con ella y elevar nuestro outfit en un minuto. Por lo que es el momento ideal para dejar (un poco) de lado los vaqueros rectos, jeans pitillo o pantalones de pinza clásicos que utilizamos año tras año para convertirnos en las chicas que más saben de moda. Asimismo, los pantalones piratas están comenzando a formar parte de un fondo de armario cápsula.

No te extrañará recordar que muchos de nosotros de pequeños odiábamos los pantalones piratas. No obstante, los hemos rescatado para demostrar que sí que son una prenda estrella para solucionar todos nuestros problemas estilísticos. Y las influencers y celebrities ya nos han brindado una serie de inspiraciones para que cojamos ideas a la hora de vestirlos. Los trajes sastres y ejecutivos nunca fallan y favorecen la silueta, por lo que en vez de apostar por un dos piezas de pantalón largo, atrévete con la versión bermuda. Y si ya los combinas con calcetines de medias y kitten heels demostrarás que sabes de estilo. También, las chicas más cómodas prefieren conjuntarlos con sudaderas oversizes y mocasines con calcetines, una tendencia muy vista. Los jerséis de punto son también una muy buena opción para combinar con pantalones piratas con medias grises o las míticas botas UGG con calentadores. De igual forma, no podemos pasar desapercibida las opciones de chaquetas acolchadas y botas altas o camisas románticas y manoletinas. A través de estas propuestas estilísticas, queda demostrado que las bermudas o pantalones piratas se pueden combinar con todas las prendas y accesorios de todos los estilos.

1. Con traje sastre

2. Con sudadera y mocasines

3. Con jersey multicolor y medias grises

4. Con jersey muy largo y botas UGG

5. Con chaqueta acolchada y botas altas

6. Con camisa preppy y manoletinas

Indiscutiblemente, los pantalones piratas son una de las prendas que seguimos luciendo en invierno con medias, jerséis de punto o botas UGG.