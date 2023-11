Carmen Lomana, sin piedad contra Isabel Preysler: "Hay que hacer algo de lujo de verdad, no cosas tan vulgares"

El próximo 5 de diciembre se estrena el documental navideño de Isabel Preysler en Disney+. La "reina de corazones" se ha atrevido a protagonizar su propio reality familiar y enseñar su día a día en estas fechas tan señaladas para todos. La madre de Tamara Falcó ha abierto las puertas de su casa al gigante audiovisual para mostrar al mundo cómo es en la intimidad y su faceta más desconocida, a pesar de ser una de las personas que más portadas ha protagonizado del papel couché de nuestro país

Carmen Lomana, sin pelos en la lengua, y después de ver a Isabel Preysler en el documental desayunando, no ha dudado en criticar a la socialité. "Como todo el mundo hace un documental sobre su vida a mí ya no me interesa. He visto algunas cosas del de Isabel y algo de curiosidad tengo pero no mucho. Hay que hacer algo de lujo de verdad, no cosas tan vulgares... Desayunando con una bata estampada que hacía juego con la cortina", ha declarado la televisiva sobre la "reina de corazones".

Isabel Preysler La Razón

"No me ha sorprendido que haga un documental porque ella es muy normal aunque es la gran desconocida. Es conocida de "¡Hola!" pero como persona, mujer, tampoco es tan conocida" , ha señalado sobre la relevancia de Isabel. Lomana, además, ha querido dejar claro que son "conocidas" pero que no piensa decir "ninguna impertinencia" sobre la madre de Tamara Falcó, más allá de la imagen de la socialité desayunando. "Es la reina del papel couché, ha estado toda su vida y creo que nadie ha salido tanto en el papel couché", ha sentenciado la televisiva sobre cómo va a influir el documental en la imagen de la "reina de corazones" en su halo de mujer misteriosa.