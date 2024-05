Isabel Preysler y Tamara Falcó nos dejan claro que el estampado de flores es su favorito para una noche de chicas

De tal palo, tal astills. Y eso nos lo han dejado claro Tamara Falcó e Isabel Preysler este fin de semana con sus estilismos de lo más conjuntado con estampado de flores. No es primavera hasta que los vestidos de flores hacen su aparición en las calles y las estanterías de las tiendas. El estampado por excelencia en este época del año es también el más buscado en España, según datos de Tagwalk. Puede que los motivos anteriores hagan del estampado de flores uno de los predilectos de las grandes firmas y diseñadores cuando se trata de diseñar sus colecciones primavera-verano y, en especial, los vestidos estivales. Esta temporada no hay firma que se resista al poder de las flores en todas sus versiones: Alexander McQueen las prefiere grandes para convertirlas en las protagonistas de sus diseños, Givenchy, Zimmermann o Balenciaga. Por eso Isabel Preysler y Tamara Falcó como buenas amantes de la moda y las tendencias nos lo han demostrado con estos looks a juego para una noche de chicas.

Mientras Isabel Preysler ha optado por un pantalón de traje y una camisa de estampado floral, Tamara Falco lo ha con un jersey y una falda midi de flores. Su estampado favorito de la primavera, y tambiéN de su firma francesa favorita que no se quita en las últimas semanas. Es una firma francesa creada por Morgane Sézalory, que basa su propuesta en diseños de edición limitada y carácter atemporal y que triunfa entre las influencers y que el pasado año cumplió 10 años enamorando a todas las francesas. Es una marca que se caracteriza por tener esos básicos imprescindibles, los cuales se convierten en superventas, y en la que la sostenibilidad es también una pieza clave en los valores de la marca.

Unos estilismos con los que Isabel Preysler y Tamara Falcó nos han dejado claro que da igual que tengas 70 o 40 años, que es el estampado predilecto de la primavera en el armario de las mujeres que mejor visten.