Estos han sido todos los looks de invitada (y el vestido de novia) de la boda de Carmen Ballesteros y Juan Diego García

Carmen Ballesteros y Juan Diego García ya son marido y mujer. La mágica boda se ha celebrado este sábado en Cantabria junto con sus seres queridos y grupos de amigos. Especialmente, ha tenido lugar este enlace matrimonial en la finca de la familia de Carmen Ballesteros en la localidad de Puente San Miguel (Reocín). Dicho acontecimiento ha estado protagonizado tanto por momentos de lluvia como por rayos de sol, pero, sobre todo, por el vestido de novia de Rosa Clará de la hija de Severiano Ballesteros y Carmen Botín O’Shea. Estamos hablando de un vestido blanco drapeado con escote corazón y detalles de encaje, acompañado de un ramo de flores con peonas y un largo (a la par que de ensueño) velo. El novio ha lucido un chaqué en color azul, chaleco y corbata en tono marino. Del mismo modo que se ha vivido una boda emocionante y romántica, también ha habido momentos de nostalgia en los que Carmen Ballesteros ha tenido muy presente a su padre, Severiano Ballesteros. A lo largo de la boda, hemos fichado los looksde invitada de primavera, que ninguno de ellos ha pasado desapercibido y han servido como fuente de inspiración para todas aquellas mujeres que tienen una boda en los próximos meses.

En la boda de Carmen Ballesteros y Juan Diego Garcia hemos visto varias caras reconocidas. Sin embargo, no hemos podido evitar fijarnos en la tía de la novia, Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, y en su abuela, Paloma O'Shea, filántropa y máxima responsable de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Especialmente, la abuela de Carmen Ballesteros ha enamorado hasta las chicas de 20 años con un vestido midi ajustado y drapeado con estampado de flores. Asimismo, la madre también ha causado sensación con un vestido de la misma silueta en amarillo y grande sombrero acompañado de plumas. En definitiva, los looks de invitadas han reunido una explosión de colores y estampados dignos de una boda de tarde y en plena época de primavera. No cabe duda de que hemos identificado varias tendencias de primavera-verano 2024 en todos los looks de las invitadas a dicha boda.

Carmen Ballesteros con vestido de novia de escote corazón de Rosa Clará

Carmen Ballesteros. Gtres

Carmen Botín O'Shea, madre de la novia, con vestido ajustado y drapeado en amarillo a juego con pamela

Carmen Botín O'Shea. Gtres

Paloma O'Shea, abuela de la novia, con vestido ajustado con estampado floral muy juvenil

Paloma Botín O'Shea. Gtres

Andrea González con vestido escote barco en lavanda

Andrea González. Gtres

La boda de Carmen Ballesteros y Juan Diego García ha dado mucho de qué hablar en cuanto a los looks de las invitadas y el vestido de novia de Rosa Clará. Sin ninguna duda, nos inspiramos en todos ellos para nuestra próxima boda.