Jennifer Lopez se empodera con un vestido marrón para mostrar su apoyo a Kamala Harris

Donald Trump y Kamala Harris se disputan en apenas unos días ser el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos. El país celebra el próximo martes, 5 de noviembre, sus elecciones presidenciales. Y Jennifer Lopez ha sido la última en mostrar su apoyo a Kamala apareciendo esta noche en campaña con un vestido marrón de 'efecto tipazo' de lo más empoderado. Jennifer Lopez y Maná le dieron un cálido espaldarazo a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, al sumarse este jueves a su campaña en Las Vegas, Nevada, un estado donde el voto latino puede inclinar la balanza. "Soy puertorriqueña ¡carajo! y sí, nací aquí, y también somos americanos (...) Este también es nuestro país y debemos ejercer nuestro derecho al voto el 5 de noviembre", dijo Lopez minutos antes de que Harris tomara el escenario.

Una Jennifer Lopez que ha aparecido con un vestido marrón de lo más empoderado, de 'efecto tipazo' con fruncidos y con las hombreras muy marcadas. Un diseño con el que la cantante ha potenciado sus curvas, pero de una forma de lo más elegante, para que lo que tuviera todo el protagonismo de la noche fuera su discurro en un momento tan crucial para el país. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos siempre tienen lugar en la misma fecha: el martes siguiente al primer lunes de noviembre. El Congreso estadounidense lo estableció así en 1845 teniendo en cuenta las necesidades de la época y la tradición se ha mantenido.

Jennifer López pidió a la comunidad latina que “se hicieran notar” a través de su voto: “Pongámonos a gritar”, expresó Lopez haciendo referencia a su canción 'Let's Get Loud'. "He visto cómo funciona el poder en este país, les encanta que no hagas nada. Un no voto es un acuerdo y les facilita a hacer lo que les convenga (...) Estas elecciones son sobre tu vida. Haz que te presten atención. ¡Ese es tu poder!".