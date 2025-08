Nos olvidamos de los vestidos para las noches de agosto por este mono verde de Zara que Rocío Osorno ya ha estrenado

Las noches de verano son para vestidos vaporosos, eso era lo que pensábamos hasta que hemos visto las últimas compras de nueva temporada de Rocío Osorno en Zara. Sí, la influencer lo ha vuelto a hacer y nos ha creado una necesidad fashion que no sabíamos que queríamos ni por supuesto que necesitábamos, aunque, todo hay que decirlo no la podemos culpar del todo a ella, se trata de un diseño tan ideal que no nos cabe duda de que habríamos caído igualmente al entrar en la web o tienda del gigante de Inditex.

Pocas prescriptoras de estilo a nivel nacional pueden decir que tienen tanto poder de influencia como la sevillana, porque sí, ya nos conocemos como va esto: Rocío compra algo en Zara, se enamora al instante de esta prenda, la comparte en sus redes y acto seguido el cartel de agotado se asoma sin querer. Y nuestra intuición nos dice que eso es justo lo que va a pasar con el último mono de nueva colección que ha estrenado la diseñadora.

El mono verde de Zara por el que dirás a los vestidos en agosto

Si hay algo que nos gusta de los iconos de estilo como Rocío Osorno es la inagotable fuente de inspiración que son para nuestros estilismos. Y seamos sinceras, a estas alturas del verano probablemente ya estés cansada de tu uniforme de vestidos blanco que se han apoderado de tus looks de junio y julio, ¿verdad? Pues ahí es donde entra en acción el último flechazo en clave mono que ya está en el armario de la diseñadora andaluza. Lo mejor de todo, su carácter versátil y silueta favorecedora harán que también sea una de esas prendas comodín para abrazar el entretiempo con estilo durante el mes de septiembre. Palabra de editora de moda.

Mono tirantes lazo con lino, de Zara (49,95 euros)

Mono tirantes lazo con lino. Zara

Se trata de un diseño en color verde kaki, uno de esos colores que siempre pisan fuerte en la temporada de otoño, y que este año tiene toda la pinta de que no vaya a ser diferente. Confeccionado en un 55% de lino mantiene un porte ligero ideal tanto para agosto como septiembre. Nuestra parte favorita es el favorecedor escote con aros y lazos en la parte superior, lo que aporta un aire tan femenino como seductor que estiliza a las mil maravillas. Por su parte, la pernera ancha completa ese efecto visual de alargar y estilizar la silueta como solo este tipo de prendas consigue.

Rocío Osorno combina esta fantasía de mono con joyitas doradas, sandalias planas de acabado en ante y color marrón a juego con bolso tipo shopper de tamaño mini, cuerpo trenzado y confeccionado en piel. Una combinación tan casual como tendencia, o lo que viene a ser el look perfecto para una noche de agosto en la que quieras derrochar estilo sin esfuerzo y con el que volver a la ciudad en septiembre presumiendo de bronceado. Porque sí, el kaki también tiene el efecto de elevar tu piel dorada por el sol.