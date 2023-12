El jersey poncho de Isabel Pantoja en Barcelona es el que le vamos a regalar a nuestras madres para Reyes Magos

A tan solo unos pocos días de que Isabel Pantoja actúe en Barcelona, está en duda si la tonadillera finalmente dará o no ese concierto. Todo ello, después de que, según las últimas informaciones que aseguraban que la artista no estaría pasando por un buen momento de salud, pero desde la promotora se ha negado y Isabel Pantoja ya está ensayando en Barcelona para darlo todo en el Palau Sant Jordi. Y entre ensayo y ensayo, como si esto fuera la academia de 'Operación Triunfo', nosotras nos hemos fijado en el jersey poncho que la tonadillera ha lucido para sobrellevar los días muy fríos que están haciendo en la Ciudad Condal. Una idea de regalo de Reyes Magos perfecta para nuestras madres, porque es un jersey calentito, cómodo y que no marca.

Una opción igual de válida que cualquiera otra que, debemos reconocer, a nosotras nos ha venido de perlas, de moda demostrándonos que las firmas que componen el universo asequible siguen siendo las grandes aliadas de su armario. Si ya vimos a Isabel Díaz Ayuso lucir un jersey de estilo poncho con la Reina Letizia, ahora es Isabel Pantoja la que se suma a esta tendencia perfecta para los días más fríos del invierno. Se trata de un jersey amplio, holgado y muy largo, de ahí que reciba el sobrenombre de poncho, que es apto para todo tipo de mujeres.

Isabel Pantoja en Barcelona. Gtres

Un estilismo cómodo y calentito con el que Isabel Pantoja ha pasado el día en Barcelona, y que seguro que hoy opta por un uniforme parecido para sobrellevar los tres grados que hay a esta hora en la ciudad.