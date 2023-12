La Reina Letizia tampoco se ha querido perder el cumpleaños familiar de la Infanta Elena con su look más rompedor con mocasines bastos

Cuando pensábamos que hoy no tendríamos look de la Reina Letizia porque su agenda oficial estaba despejada hasta el concierto de mañana por la noche, nos acaba de sorprender con su presencia junto al Rey Felipe en el cumpleaños de la Infanta Elena en un restaurante de Madrid. Pero cuando pensábamos que no íbamos a ver más a la Infanta Elena en su 60 cumpleaños, ha llegado esta comida sorpresa de toda la familia en un restaurante en Madrid. O lo que es lo mismo, los hemos podido ver a todos entrar en el restaurante, desde la Infanta Cristina junto a la Reina Sofía, Irene Urdangarin y sus hermanos, y el Rey Juan Carlos. Pero obviamente, nosotras nos hemos fijado en los looks de las mujeres de la familia del Rey, porque del salseo más familiar ya os informan nuestros compañeros de 'Egos'. Porque nos hemos fijado en Irene, en Cristina y en la Reina Sofía, pero sobre todo en este lookazo que nos acaba de dejar la Reina Letizia que nos sirve perfectamente para nuestras comidas de Navidad.

Y es que la Reina Letizia ha combinado su estilo más rockero y modernos, con un look más clásico y elegante. Perfección hecha moda. Porque ha combinado un estilismo clásico con jersey negro y pantalones anchos de tweed con una cazadora biker de estilo motera y sus nuevos mocasines más bastos.

El look de Letizia para el cumpleaños de la Infanta. Gtres

Una mezcla de clásico y cool que la Reina ha combinado de la mejor forma, con unos mocasines negros de suela track con adorno de hebilla dorada de marca española que Letizia estrenó en La Rioja.