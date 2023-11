Anabel Pantoja se empodera (y arriesga) como Amelia Bono con el conjunto de transparencias de Primark por Rita Ora para todas las fiestas

Tan solo quedan 28 días para Navidad, o lo que es lo mismo, ya estamos totalmente inmersas en las cenas navideñas y por eso estelook de Anabel Pantoja no puede ser más perfecto. Una Anabel Pantoja que ha elegido este look de transparencias para ir a trabajar a Telecinco, un conjunto de transparencias de la nueva colección de la marca con Rita Ora. Y es que Rita y Primark han colaborado con la diseñadora emergente Jawara Alleyne y la estilista Pippa Atkinson para lanzar una colección perfecta para estas fechas (Rita Ora x Primark) en la que “encontrarás prendas mágicas que podrás guardar en tu armario y disfrutar llevando una y otra vez en las fiesta”, explica Ora, que repite con Primark como diseñadora de moda. Pero sin duda, nos hemos enamorado del estilo con transparencias con el que Anabel Pantoja ha arriesgado como ya hiciera hace unos días Amelia Bono para una cena de Navidad.

Además del look, no nos puede gustar más el mensaje con el que Anabel Pantoja acompaña este vídeo: "Si tienes miedo al qué dirán, ¡ponte a prueba! Es alucinante". Un mensaje de empoderamiento femenino de lo más importante en redes sociales, donde se juzga y se analiza tanto el cuerpo de las mujeres. Todo ello con la nueva colección de Rita Ora par Primark que se compone de prendas clave que se inspiran en el estilo disco de Studio 54 y la moda rockstar de finales de los 70 y principios de los 80. Refleja el amor de Rita por el 'glamour' y todas aquellas cosas brillantes que nos levantan el ánimo durante los meses más fríos y oscuros del invierno.

Leggings acampanados con flores de Rita Ora, de Primark (14 euros)

Leggings acampanados. Primark

No nos puede gustar más que Anabel Pantoja salga de su zona de confort con este estilismo con transparencias que no le puede sentar mejor y que es perfecto para las cenas de Navidad.