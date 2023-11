Kate Middleton rescata del joyero real una tiara de la reina madre que llevaba casi un siglo escondida

No hay nada que nos guste más que una cena de gala de la realeza, y mientras nosotras nos enamorábamos del look de la Reina Letizia en el 25 aniversario de LA RAZÓN, en Inglaterra se vestían de gala. Esta noche, los reyes Carlos III y Camilla han ofrecido una cena de gala en el palacio de Buckingham al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, quien esta mañana comenzó su visita de Estado a Reino Unido acompañado de su mujer, Kim Keon-Hee. Han asistido además del monarca y su mujer el príncipe Guillermo y Kate Middleton, la duquesa de Edimburgo y la princesa Ana. Si por la mañana Kate derrochaba estilo y enamoraba al mundo con un 'total look' rojo de lo más elegante, por la noche ha rescatado una tiara de la reina madre que lleva casi un siglo escondida. No es de extrañar que el mundo se haya fijado en esa pieza del joyero real que llevaba escondida tanto tiempo.

Se trata de la tiara Strathmore, una joya que no se veía en público desde los años treinta, por lo que lleva casi un siglo escondida en el joyero palacio real. Se trata de una pieza realizada en platino y con motivos florales, concretamente rosas. La tiara recibe su nombre por la familia de la reina madre, Elisabeth Bowes Lyon, quien era hija del conde de Strathm. Una pieza histórica que Kate Middleton ha combinado con un vestido blanco con bordados dorados de la diseñadora británica Jenny Packham, creadora de otros de los vestidos que ha llevado en su etapa como princesa de Gales.

Kate Middleton reina de estilo. Gtres

Un estilismo de gala con el que Kate Middleton ha vuelto a demostrar que es una de las royals europeas más elegantes y estilosas, junto a nuestra Reina Letizia.