La Reina Letizia se pone la tiara más cara del joyero real para deslumbrar en Dinamarca con su vestido azul de Felipe Varela

Una noche de esas para apuntar en el listado de grandes looks de la Reina Letizia. Y es que no podíamos tener más ganas de esta cena de gala en Dinamarca, y no han defraudado. Si esta mañana Letizia llegaba a Dinamarca con vestido rojo y abrigo cruzado, después de partir de Madrid con una blazer verde de pana, esta noche ha lucido un estilismo de gala de esos que tanto nos gustan desempolvando su vestido azul de Felipe Varela y su tiara favorita y la más cara del joyero real. Porque el idilio de Letizia y Dinamarca vienen de lejos. Dinamarca fue el primer país que visitó tras convertirse en Reina, en 2014, y, sobre todo, fue el lugar donde la Reina Letizia inauguró su vida oficial como princesa, una semana antes de convertirse en la esposa de Felipe VI, el 14 de mayo de 2004. Se celebraba la boda real de los príncipes Federico y Mary y Doña Letizia brilló en todas sus apariciones vestida por Lorenzo Caprile, sobre todo con el vestido rojo de la boda que aún es uno de nuestros favoritos hoy en día.

Desde las ocho de esta noche de lunes se está celebrando un banquete de Estado en el Palacio de Christiansborg en honor a la visita de los Reyes. En esta noche con discursos de Margarita de Dinamarca y Felipe VI, además, están presentes los príncipes herederos, la princesa Benedicta, autoridades del Gobierno, representantes de empresas danesas y españolas así como representantes de las diferentes esferas sociales. Pero obviamente nosotras nos hemos fijado en el look de la Reina Letizia. Como si de una princesa de cuento se tratara, la Reina Letizia ha apostado de nuevo por su vestido azul firmado de Felipe Varela reservado para las noches de gala como esta. Con un importante volumen en la falda, el vestido de color azul noche con bordados, estaba acompañado por la tiara favorita que Letizia ya ha lucido en varias ocasiones, y la más cara del joyero real y pendientes de zafiros de la Reina Sofía.

El look de gala de la Reina Letizia en Dinamarca. Gtres

De entre todas las tiaras que ha lucido la Reina Letizia, la Tiara Flor de Lis es la joya más importante de todas. Con toda probabilidad, también es la tiara más lujosa del joyero real. Según se rumorea, en la propia casa real le llaman ‘la buena’. Fue creada por Ansorena, la emblemática joyería donde fue elaborada a principios del 1906. Alfonso XIII la mandó a fabricar como regalo de bodas para su mujer, la reina Victoria Eugenia.

Ya mañana la Reina Letizia y la princesa Mary acudirán al hospital de Mary Elizabeth junto a la ministra del Interior y de Sanidad, Sophie Løhde después de hacer una ofrenda floral junto al Rey Felipe en la ciudadela. A las 20:20 horas se trasladarán al museo Gliptoteca Ny Carlsberg los Reyes de España, Margarita de Dinamarca, los príncipes herederos Federico y Mary, la princesa Benedicta y el ministro de Cultura, Jakob Engel-Schmidt para visitar la exposición Joaquín Sorolla - Luz en movimiento y después habrá una cena.