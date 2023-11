La Reina Letizia deslumbra con los pendientes corona de firma española y el vestido más tendencia en nuestro 25 aniversario

Teníamos muchas ganas de este 21 de noviembre, y por fin ha llegado el momento. La celebración por todo lo alto del 25 aniversario de nuestra cabecera, La Razón. Un acto que ​como no podía ser de otra forma ha estado presidido por los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia no se han querido perder el acto con el que conmemoramos nuestro vigésimo quinto aniversario. Sus Majestades los Reyes ya estuvieron presentes en el XX aniversario del diario, y hoy han vuelto a estar a nuestro lado. El 5 de noviembre se cumplió un cuarto de siglo desde que apareció el primer número de La Razón, desde entonces han visto la luz cerca de 9.130, diarios. Y entra muchoslooks como los de Carmen Lomana o Isabel Díaz Ayuso, nosotras no hemos podido dejar de analizar el look de la Reina Letizia con el que nos ha enamorado a todos. Pero sin duda, la fotografía que ha revolucionado ha España ha sido la de la Reina junto a Belén Esteban, la princesa del pueblo.

Desde su nacimiento, la sede del diario ha sido el epicentro del pensamiento y las ideas, sin olvidar los premios a los mejores en los más distintos ámbitos, los foros y mesas redondas. La Razón, ha pretendido convertirse en un punto de encuentro de las principales personalidades del mundo de la política, la cultura, la economía, la salud. En ser un altavoz de ideas y proyectos, un laboratorio de opinión y el lugar en el que nace el pensamiento. Por eso, ya casi desde sus inicios se creó el ciclo "La Razón de...", por el que han pasado líderes de toda ideología, empresarios o personajes de actualidad. Y para esta noche de celebración, la Reina Letizia ha optado por lucir un vestido de lo más tendencia en azul muy oscuro con los hombros al descubierto, que es una gran opción para nuestras cenas de Navidad. Un vestido que ya estaba en el armario de la Reina, pero del que se desconoce la firma. Eso sí, ha estrenado unos pendientes de firma española en forma de corona de PdPaola bajo el nombre de 'Crown'.

El acto de aniversario de nuestra cabecera es el primer evento de la semana en agenda oficial de la Reina Letizia, a la que volveremos a ver el jueves en la reunión anual con la comisión delegada de la Fundación Princesa de Girona.