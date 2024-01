Laura Escanes da una nueva lección de estilo en el 40 aniversario de TV3 con vestido de transparencias de lo más elegante

Laura Escanes lo ha vuelto a hacer, dar una lección de estilo y elegancia. Ya lo hizo para dar las campanadas en TV3 convirtiéndose para la mayoría en la más elegante por delante de Cristina Pedroche y Ana Mena, y ahora ha vuelto a derrochar estilo en la fiesta de aniversario de la cadena catalana. TV3 celebra este año cuatro decenios de emisiones regulares (1984) y prepara actividades para conmemorarlo, con un calendario cuyo "punto álgido" es la gala '40 anys i una nit' que se emitirá el viernes a las 22.00 y donde se reencontrarán un centenar de caras conocidas de la cadena y que anoche se rodó en Barcelona, y donde no podía faltar Laura Escanes con sus mejores galas. Porque aunque hoy todo el mundo hable de la canción de su ex, nosotras no le queremos regalar ni un minuto más de protagonismo a costa de ella, y no pensamos ni decir su nombre. Eso sí, que quede claro que aquí la sororidad es lo primero, y nosotras somos team Escanes siempre. Aunque también os digo, ojalá hable y cuente toda la verdad, sin necesidad de mentir ni hacerse la víctima para ganar dinero a través de una canción, cuando ya nadie se acordaba de él. La suerte es suya.

Y después de esto, que ya me he quedado tranquila, vamos a seguir con el lookazo que se ha marcado Laura Escanes en el 40 aniversario de TV3 con un vestido largo de transparencias que ha elevado con una blazer oversize por encima. Apenas ha habido casa de moda que no haya contado con al menos uno en sus filas. La mayoría, han optado por versiones en tejidos semitransparentes y por colores lisos, pero tampoco han faltado versiones en tejidos de red o con motivos bordados, y Laura Escanes nos deja claro que seguiremos llevando vestidos con transparencias en 2024.

Laura Escans con vestido de transparencias. @lauraescanes

Esta prenda puede resultar complicada de llevar en el día a día por su tipología. Al dejar a la vista lo que se lleva debajo, la ecuación se complica. Pero a nosotras nos encanta como lo ha lucido Laura Escanes con una blazer oversize de tejido con brillo por encima. Más siempre es más.