Las indirectas de Álvaro de Luna a Laura Escanes sobre su ruptura en su nueva canción 'Suerte'

El pasado mes de octubre Laura Escanes confirmaba su ruptura con Álvaro de Luna. Un inicio y fin de relación plagada de rumores. Si 'Todo contigo' desvelaba un amor apasionado e infinito entre ambos, llegando a cantar públicamente el tema sobre el escenario de la mano, ahora es 'Suerte' el que pone punto y final a lo que parecía ser eterno.

"Hay cordialidad y cariño. Todo está bien", señalaba la influencer hace unos meses sentenciando las habladurías de 'malos rollos'.

Esta claro que Álvaro de Luna ha querido dejar atrás todo lo malo del 2024 marcándose un Shakirazo con su nuevo tema donde desvela los secretos de su última relación. Y es que podríamos dudar si se tratase de otro amor, pero despeja las incógnitas con un 'Yo quise todo contigo', dejando entrever quién le rompió el corazón y le ha inspirado a escribir la letra de lo que fueron aquellos bonitos meses.

Las redes no han tardado en deducir motivos de ruptura tras las indicaciones del artista. Las mentiras y el desinterés, para muchos, es lo que desgastó la relación marcada por la influencia: 'Yo como un tonto creyendo en tus cuentos, tu quisiste matar lo que creí que sería eterno', 'Yo a ti te quise pa' siempre y tú no lo veías, descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía', 'Te di mi corazón y lo pusiste en venta, cansado de tus mentiras y lo que inventa'. Otros señalan que el motivo han sido las infidelidades: 'Mientras tanto, buscando otros besos'. Asimismo, muchos han visto reconfortada su idea de que hubo un intento de segunda oportunidad: 'Tu quisiste volver pero eso no me renta'.

Pese a todo lo malo, Álvaro no es rencoroso y le desea 'mucha suerte' y 'que te guarde la vida'.

Una letra que no es muy acertada con lo que conocíamos hasta el momento por pequeñas pinceladas de Escanes en sus redes donde señalaba una buena relación. "Hay cordialidad y cariño. Todo está bien", señalaba la influencer hace unos meses sentenciando las habladurías de 'malos rollos'.

Las relaciones siempre tienen dos historias, pero ¿serán la realidad las palabras del artista o es pura inspiración marcada por el desamor y la melancolía?