Una intervención en castellano de 2 minutos en TV3 provoca la cólera del independentismo radical

Ocurrió en uno de los programas claves y más exitosos de audiencia de TV3, "Planta Baixa", presentado de lunes a viernes por Agnés Marqués. Fue un nuevo ejemplo de la obsesión contra el castellano de parte del independentismo radical, que estalla en cólera a menudo por este motivo en las redes sociales. Fue una intervención en castellano de dos minutos en la cadena autonómica, lo cual provocó la indignación en X.

No empezó bien el año 2024 para el independentismo más radical. El primer anuncio en la cadena pública autonómica, TV3, fue en castellano. La red social X se llenó de mensajes de cólera e incluso de debates sobre la conveniencia o no de que el spot no fuera en catalán.

“¿Se deberían aceptar anuncios en castellano en TV3? Mi respuesta es clara: no. Del mismo modo que las teles españolas no aceptan anuncios en catalán, pero sí los de colonias que son en inglés o francés“, escribía un separatista indignado con lo que acababa de ver en TV3. Y había muchos más tuits de este estilo. Muchos comentarios de malestar.