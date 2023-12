Llevarás falda midi efecto piel con botas altas para la oficina y estas son las más elegantes de Zara, Mango y Massimo Dutti

Llevamos ya varias temporadas viendo por las calles más concurridas de nuestras ciudades prendas de 'efecto piel' durante los meses de invierno, un tejido que está arrasando entre las chicas amantes de la moda y que se convierten en los protagonistas de todos nuestros looks. Con la nueva colección de invierno recién aterrizada en nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango y Massimo Dutti, hemos detectado que, una vez más, las prendas en tejido 'efecto piel' se abre paso en nuestro armario, desde la clásica blazer de cuero que lució Isabel Díaz Ayuso para el festival de LOS40Music Awards hasta los pantalones efecto piel de Amelia Bono, unos básicos de corte pitillo que combinó con un jersey negro y abrigo de paño azul marino. Sin embargo, la falda midi de efecto piel no se queda atrás, y es que tampoco Isabel Díaz Ayuso ha querido quedarse sin ella y hace unos meses, durante su viaje a Nueva York, nos sorprendía con un look muy sencillo y elegante compuesto por falda de tubo de efecto piel en color burdeos con un jersey negro, dejándole todo el protagonismo a la falda.

Las faldas midi están muy en tendencia, y es que se trata de una pieza de fondo de armario muy recurrente entre todas las amantes de la moda, independiente de su edad. Por ello, existen faldas midi en distintos tejidos, desde la clásica falda midi en satén hasta la confeccionada en punto, pasando por la plisada y, como era de esperar, la falda midi de efecto piel. Las chicas más jóvenes suelen usar este tipo de prenda con una camiseta con mensaje y unas Mary Jane o zapatillas de estilo converse pero, sin embargo, la misma falda puede ser usada por una mujer 50+ y lucirla junto con un jersey de cuello vuelto, un abrigo de paño y unas botas altas de tacón, creando así un look perfecto para la oficina o para una ocasión más especial como una cena de cara a las fiestas de Navidad. Sin más, te enseñamos algunas de las faldas midi de 'efecto piel' que puedes encontrar actualmente en Zara, Mango y Massimo Dutti.

Falda midi plisada efecto piel cinturón, de Zara (39,95 euros)

Falda midi plisada efecto piel Zara

Falda midi cargo efecto piel, de Zara (29,95 euros)

Falda midi cargo Zara

Falda midi abertura, de Massimo Dutti (169,00 euros)

Falda midi abertura Massimo Dutti

Falda midi cinturón efecto piel, de Mango (59,99 euros)

Falda midi cinturón Massimo Dutti

Falda plisada efecto piel, de Mango (45,99 euros)

Falda plisada efecto piel Mango

Estas son algunas faldas de corte midi en tejido efecto piel que puedes encontrar en Zara, Mango y Massimo Dutti.