Discreta y elegante, Isabel Díaz Ayuso deslumbra durante su viaje a Nueva York con falda de efecto piel

Isabel Díaz Ayuso está de viaje en Nueva York, donde está visitando la Escuela de Negocios de Columbia, la IVY Leage Club, donde reivindica la utilización del español en internet. Ella, que tiene un estilo de lo más elegante, discreto y muy sofisticado, ha apostado por un jersey de manga corta y cuello alto negro, siendo este una prenda de lana muy básica que todas tenemos en nuestro armario durante los meses de entretiempo, ya que podemos combinar con una blazer y cualquier otra prenda de abrigo. La Presidenta de la Comunidad de Madrid sabe qué prendas usar para cada ocasión, por lo que, para este día, ha optado por un look muy elegante y sencillo -algo muy propio en ella- en el que la falda de efecto piel en tono burdeosde corte midi es el protagonista. No nos sorprende, y es que sabemos que Isabel Díaz Ayuso sigue las tendencias muy de cerca, y es que el tejido de efecto piel está muy de moda, como los pantalones de efecto piel, una prenda que será un imprescindible en nuestro armario este otoño e invierno.

No es la primera vez que vemos a Isabel Díaz Ayuso lucir prendas en tonos neutros, y es que hace unos días, durante la Sesión de Control del Pleno de la Asamblea de Madrid, apostaba por tonos oscuros y serios, pues la Presidenta de la Comunidad de Madrid lucía un vestido sencillo de manga corta y midi en marrón chocolate -uno de los tonos que promete arrasar esta temporada- junto con un cárdigan de efecto ante en camel. Para su viaje a Nueva York, la Presidenta de la Comunidad de Madrid apostaba por un look que sigue el mismo estilo cuya joya de la corona reside en la falda midi, al igual que el look que llevó Isabel Díaz Ayuso con falda midi negra de tablas y top rosa fucsia, siguiendo la tendencia 'barbiecore', la más usada por todas las amantes de la moda este verano y que ella escogió para una reunión en el Gobierno. Sin duda, Isabel Díaz Ayuso acierta con cada look que lleva para estas comparecencias, como en esta ocasión con una de las faldas que promete convertirse en la estrella de nuestros looks de otoño e invierno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, analiza en Nueva York con Rafael Yuste la puesta en marcha de Spain Neurotech para integrar neurociencia e IA COMUNIDAD DE MADRID EUROPAPRESS

Falda midi efecto piel burdeos, de Dixie fashion (85,00 €)

Falda midi efecto piel Dixie fashion

Isabel Díaz Ayuso nos hace ver que sigue las tendencias con esta falda midi de efecto piel en burdeos.