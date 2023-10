10 pantalones de efecto piel que las mujeres que mejor visten ya tienen en su armario

La prenda estrella que no nos puede faltar en nuestro armario cada temporada son, sin lugar a dudas, los pantalones. Cada temporada surgen nuevas tendencias relacionadas con los pantalones, y es que en tiendas podemos encontrar pantalones para todo tipo de cuerpos, estilos, personalidades y gustos. Por ejemplo, hace un par de temporadas fueron tendencia los pantalones 'wide leg', una prenda de pernera ancha que arrasó entre todas las amantes de la moda y se convirtió en un imprescindible en nuestro día a día. Otros pantalones que se pusieron de moda el invierno pasado fueron los pantalones cargo, y es que todas las influencers cayeron rendidas a esta prenda tan casual como cómoda, como por ejemplo estos pantalones cargo de Alba Díaz, la cual tiene un estilo de lo más sencillo, básico y arriesgado. Este 2023 estuvo marcado por la estética dosmilera, que no es más que una vuelta a aquellas tendencias y prendas que marcaron los años 2000 y, entre otras muchas prendas, los pantalones de tiro bajo fueron la estrella. Victoria Federica, una de las influencers más icónicas de nuestro país, no quiso perderse esta tendencia y ha sido numerosas las veces en las que hemos visto a Victoria Federica lucir pantalones de tiro bajo, así como el tank top, otra prenda icónica de esta década. Sin embargo, desde hace varias temporadas hemos visto que los pantalones de efecto piel se han posicionado como un imprescindible en nuestro armario, y es que este tejido se adapta a todo tipo de ocasiones, combinando con un sinfín de prendas.

Si echamos un vistazo a la nueva colección ya disponible en nuestras tiendas favoritas, nos damos cuenta de que el tejido de cuero, borreguito y metalizado se ha hecho con todas las prendas, y es que podemos ver que las chaquetas de cuero pasan a ser un imprescindible en nuestro armario de cara al otoño e invierno, así como los jerséis de lana -un must-, las bailarinas tipo Mary Jane y las mini faldas de tablas. En este sentido, los pantalones de efecto piel vuelven pisando fuerte otra temporada más, y es que ya lo hemos podido ver en un sinfín de ocasiones a nuestras celebrities e influencers favoritas, quienes se han rendido a esta tendencia tan icónica. ¿Cómo combinar este tipo de pantalones? No hay que complicarse mucho, ya que es una prenda básica que puede llevarse con cualquier prenda de abrigo, como por ejemplo una camisa romántica, un jersey, una blazer oversize en un tono neutro y unas Mary Jane, bailarinas o unas sneakers. Sin más, te enseñamos los pantalones de efecto piel que puedes encontrar actualmente en nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango y Pull & Bear.

Pantalón super wide leg metalizado, de Pull & Bear (29,99 €)

Pantalón super wide leg Pull & Bear

Pantalón recto efecto piel, de Mango (35,99 €)

Pantalón recto efecto piel Mango

Pantalón estampado serpiente, de Mango (39,99 €)

Pantalón animal print Mango

Pantalón pinzas cinturón efecto piel, de Zara (29,95€)

Pantalón pinza cinturón Zara

Pantalón cargo efecto piel, de Zara (29,95€)

Pantalón cargo efecto piel Zara

Pantalón metalizado piel Steven Meisel, de Zara (129,00 €)

Pantalón metalizado Zara

Estos son algunos pantalones efecto piel que puedes encontrar actualmente en nuestras tiendas favoritas