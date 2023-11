Nos quedamos boaquiabiertos con el look más rockero de Isabel Díaz Ayuso con chaqueta de cuero y maxi botas para Los 40Music Awards

Ayer viernes día 3 de noviembre se celebraron los Premios 40 Music Awards, una velada a la que acudieron muchos rostros conocidos, entre los que destacó la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acudió al evento con la mayor de sus sonrisas para disfrutar de la música más escuchada de nuestro país. Influencers de la talla de María Pombo y su hermana, Marta Pombo,Alba Díaz, Dulceida y Alba Paul, Marta Díaz, Lola Lolita, además de Jedet, y cantantes como Aitana, Ana Mena, David Bisbal, Chenoa, María Becerra, Álvaro de Luna, Lola Índigo o Chanel (entre otros). Todos ellos nos dejaron unos looks de lo más icónicos, elegantes y muy llamativos, lleno de plumas, lentejuelas, transparencias y mucho mucho brillo. Sin embargo y, pese a que todos los invitados a Los40 Music Awards deslumbraron, Isabel Díaz Ayuso lo hizo especialmente, ya que estamos acostumbradas a verla con looks mucho más elegantes, clásicos y sofisticados. Si bien ayer también compadecía junto con el Presidente electo de la República de Ecuador en la Casa de Correos de Madrid con un conjunto de chaqueta y pantalón morado que Isabel Díaz Ayuso combinaba con unos stilettos, en la noche de ayer, una ocasión mucho más informal, apostaba por un look muy rockero compuesto por chaqueta de cuero con tachuelas muy sutiles, pantalones pitillos y maxi botas negras de cuero.

Isabel Díaz Ayuso está al tanto de todas las tendencias que nuestras tiendas favoritas lanzan al mercado, y es que, como era de esperar, sabe que las chaquetas de cuero son un imprescindible en nuestros looks más casuales, creando outfits que no pasarán desapercibidos. Ella ha querido crear un 'total black' muy icónico, pero podríamos crear un sinfín de looks a partir de estas prendas tan básicas, pues combina con absolutamente todo, desde jeans hasta pantalones de pinza. La Presidenta de la Comunidad de Madrid no es la única que ha llevado maxi botas de cuero este fin de semana, y es que la Reina Letizia lucía unas maxi botas negras junto con un vestido de lana gris muy favorecedor para el Festival de Cine 'Ópera Prima' de la ciudad de Tudela. Por todo ello, sabemos que no solo las chaquetas de cuero serán un must en nuestro armario, sino que también lo serán las maxi botas de cuero para los eventos más icónicos de este invierno.

Madrid acoge los 40 Music Awards 2023 A. Pérez Meca EUROPAPRESS

Blazer masculina efecto piel, de Zara ( 49,95 €)

Blazer masculina efecto piel Zara

Un look de lo más en tendencia, original y diferente pero que casa a la perfección con el estilo de Isabel Díaz Ayuso.