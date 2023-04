Lola Lolita estrena la falda de lunares de Mango más bonita que sirve tanto para lucir en la Feria de Abril o como invitada perfecta

Después de meses y meses de busca y captura de los modelitos más adecuados para la Feria de Abril, un terreno donde Vicky Martín Berrocal nos regaló una idea magnífica con la camisa de lunares que hemos encontrado en Massimo Dutti muy parecida, las redes sociales ya están siendo testigo de los mejores looks flamencos. Unas combinaciones infalibles que nos están ofreciendo en bandeja desde Sevilla al mundo entero las influencers más relevantes de nuestro país, como Violeta Mangriñán con el traje bordado rojo de Mango o Anna Padilla y Ana Moya, que brillaron en el 'pescadito' de esta cita que va a llenar de rumba y color la capital hispalense. Y este domingo podemos cerrar el capítulo de los mejores looks para la feria con la falda de lunares de Mango que ha estrenado Lola Lolita. Se trata de una bonita pieza que nos conviene incluir en nuestro armario debido a su versatilidad, ya que podremos usarla en la Feria de Abril, en tu próxima boda para que seas la invitada perfecta o después, en cada uno de los días de esta primavera 2023 que nos está regalando unas nuevas tendencias muy irresistibles.

La tiktoker llegaba a Sevilla para disfrutar de la Feria de Abril junto a su pareja y un grupo de amigos. Y nada más pisar la capital hispalense, Lola Lolita nos sorprendía con una falda de lunares de Mango que aprobaría, sin duda, hasta Rocío Osorno, que en estos meses no ha parado de mostrarnos ideas para esta especial cita, o Violeta Mangrián, que también ha compartido un par de looks perfectos, como el vestido de Mango que parece de Alta Costura. En concreto, la alicantina combinaba esta bonita y favorecedora falda blanca y negra con un top crop negro. Una pieza que no nos cabe duda que triunfará en Instagram y terminará teniendo una larga cola de espera en las tiendas.

Falda estampado lunares cinturón, de Mango (49,99 euros)

Falda de lunares de Mango. Mango

¿Habrá dado Lola Lolita con una de las prendas más virales del momento con esta falda de lunares de Mango que sirve tanto para lucir en la Feria de Abril o como invitada perfecta?