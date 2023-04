Eugenia Martínez de Irujo con falda maxi verde y Tana Rivera con un 'total look' gris de lo más en tendencia: dos looks perfectos para una ocasión especial

Madre e hija ya están en Sevilla, donde esta noche empieza la espectacular e icónica Feria de Abril, en donde podremos ver looks de lo más elegantes, sofisticados y atemporales, como por ejemplo el look que lució Carmen Lomana de vestido de tirantes blanco y verde que no pasó desapercibido y que combinó con el clásico mantón de manila en beige, un accesorio muy usado para este tipo de ocasiones, pues eleva el look y es la prenda que se usa en la Feria de Abril. Igualmente, Tana Rivera y Eugenia Martínez de Irujo van perfectas allá donde va, y es que son estilosas, elegantes y tienen un saber estar que las caracteriza. Ambas tiene un estilo muy parecido, con un toque 'boho' y 'hippie', como la falda maxi de Eugenia Martínez de Irujo que lució hace un par de semanas para una tarde en casa en tonos verdosos, una prenda de lo más versátil y en tendencia actualmente.

La joven es toda una referente en el mundo de la moda por su estilo un tanto discreto, sencillo y muy casual, como este look de Tana Rivera de vestido en azul marino que escogió para una tarde de toros con amigos, entre ellos, Tomás Páramo, uno de los influencers más icónicos de nuestro país. Sea como sea, madre e hija han apostado por seguir su propio estilo para acudir a Sevilla y dar comienzo a la Feria de Abril. Por una parte, Tana Rivera ha optado por un 'total look' en gris compuesto por unos pantalones de pinza en gris y chaleco -la prenda más viral de esta primavera- que todas las pijas de Madrid llevan y, como toque final, unas cómodas sneakers y chaqueta en verde oscuro. Eugenia Martínez de Irujo, por su parte, también apostó por el verde con una falda maxi y una básica camisa en blanca y, para elevar el look, ha escogido una chaqueta de corte mini en blanco de cuero, una prenda de lo más versátil y elegante para ocasiones especiales.

Tana Rivera en Sevill Gtres

Eugenia Martínez de Irujo en Sevill Gtres

Ambos looks son perfectos para dar comienzo a la Feria de Abril, de estilo casual y con un toque elegante.