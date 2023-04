De Anna Padilla a Ana Moya, los mejores looks de las influencers para el 'pescaíto' de la Feria de Abril

La Feria de Abril ya ha empezado y son muchas las influencers que no se han querido perder este evento tan especial en el que el 'dress code' requiere llevar looks de lo más icónicos, elegantes y muy sofisticados. Por ello, son muchas las que a lo largo de estas semanas nos han enseñado, a través de Instagram, numerosos looks que podemos llevar todas para estos días tan festivos, como por ejemplo, Rocío Osorno y su conjunto de falda midi y top de Zara en tonos azules, naranjas y blancos, el cual se lo hemos visto a muchas chicas ya en Instagram porque favorece el tono de piel y queda fenomenal, o este otro look de Rocío Osorno de vestido de Mango de lunares negros que se ha convertido en viral, pues sienta muy bien y es muy versátil, pudiendolo combinar con sandalias de tacón.

Sea como sea, para el día de ayer, el conocido 'Pescaíto', muchas influencers sacaron a relucir sus mejores looks, como fue Ana Moya, una de las influencers que mejor viste de nuestro país, quien optó por el clásico 'total black' compuesto por falda midi, camisa ajustada y chaqueta de corte torera y, como toque final, unas sandalias de tacón también en el mismo tono. En cambio, Anna Padilla prefirió llevar un look de lo más llamativo y colorido en tono verde esmeralda compuesto por un mono de volantes y pantalones de campana en el mismo tono y, como toque final, unos pendientes maxi dorados. En cambio, Helena Cueva optó por un vestido morado de flecos -que tan en tendencia está- con un escote muy pronunciado, que lo hace un vestido de lo más sexy, rompedor y muy elegante. Te enseñamos los looks de algunas influencers para que te inspires a la hora de crear un look de noche para una ocasión especial.

Anna Padilla, de Dew & Cortch.

Se trata de un mono con amplios volantes en la parte superior y acampanado en la parte inferior en tono verde esmeralda.

Ana Moya Calzado, de Loreto Martínez.

La influencer optó por una falda midi negra junto con una camisa y chaqueta torera con flecos.

Marta Soriano, de Dew & Cortch.

Marta Soriano apostó por el mismo mono que su compañera de profesión, Anna Padilla, pero esta vez en tono morado.

Susana Molina, de Aurora Gaviño.

La influencer llevó un pantalón de encaje negro de tiro alto y acampanado junto con una camisa de lunares en blanca.

Estos son algunos de los looks que llevaron nuestras influencers favoritas que te pueden inspirar a la hora de crear tus looks para ocasiones más especiales.