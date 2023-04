Aitana rompe Instagram con su posado más sexy con el vestido de crochet que te podría hacer tu abuela este verano

Aitana ya está de vuelta en España después de su romántico viaje de Semana Santa junto a Sebastián Yatra a México y República Dominicana. Pero como todas las celebrities, nos sigue dejando fotografías de los looks de sus viajes para que podamos seguir soñando con el verano o con el Puente de Mayo, que lo tenemos más cerca. Porque Aitana no es la única, también Vicky Martín Berrocal o Amelia Bono nos han dejado aún estilismos de sus días de vacaciones y eso nos sigue sirviendo de inspiración, porque aunque esta semana nuestros compañeros del tiempo digan que bajan las temperaturas, nosotras seguimos en mood verano pese a quién le pese. Y a nuestro catarro también. Lo que está claro, es que el último posado de Aitana nos confirma lo que hablábamos ayer, su cambio de estilo. De la niña inocente de Operación Triunfo a toda una artista sexy, ya no solo ha cambiado su estilo de música más electrónica, también estilo de vestir. Y este vestido de crochet tan sexy que le podría haber hecho su abuela, lo demuestra.

Un vestido que en el caso de Aitana es hecho a mano por la artista Cora Crew como ella ha contado en su cuenta de Instagram. Si primero fue el conjunto de 'efecto tipazo' de Zara que agotó en horas, o también el primer vestido de crochet de la temporada de Zara, ahora es este vestido de una marquita española que nos ha robado el corazón. Porque no hay nada más especial que las prendas únicas y hechas a mano. Y Aitana lo acaba de demostrar con este vestido de crochet naranja con 'cut outs' y espalda al descubierto que ha lucido encima de un bikini negro, enseñando al mundo entero el tipazo que tiene.

Porque los vestidos de crochet son todo el verano que necesitamos, y Aitana lo tiene claro al igual que Sara Carbonero que siempre que llega el buen tiempo estrena un vestido con este tejido. Para Sara Carbonero el perfecto vestido de cada verano es uno de crochet. Cada año pasa lo mismo, cuando llega el buen tiempo, la periodista nos enamora con un vestido diferente de crochet y esta año ha sido previsora y ya se ha hecho con uno nuevo. Un vestido de crochet que solo es sinónimo de que la primavera ya está aquí y el buen tiempo. Y Aitana ha hecho lo mismo desde República Dominicana.