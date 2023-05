El look cómodo de aeropuerto de Amelia Bono con jeans rotos es el más fashion con zapatillas

Amelia Bono lo tiene claro y nosotras también, en primavera los jeans se llevan siguiendo las tendencias, pitillo y con rotos. Sí, esos vaqueros que odian nuestras madres y nuestras abuelas y cuando nos los ven puestos nos dicen que nos han estafado pagando por un pantalón con agujeros o nos los quieren coser. Pero a nosotras nos encantan. Hay dos básicos en nuestro armario que nunca fallan. A pesar de que muchas prefieren su versión en camisa, como es el caso de Tamara Falcó, la camiseta de rayas o marinera, que ya es la preferida de las mujeres francesas, es una de estas piezas comodín en la que caemos constantemente. La otra, sin duda, son los jeans rotos, a los que nos abonamos sin pensarlo cuando la primavera y el buen tiempo llegan a nuestras vidas. Porque si hace unos meses era Paula Echevarría la que apostaba por la vuelta de los pantalones pitillo, ahora es Amelia Bono. Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros rotos, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda, y Georgina Rodríguez también se ha apuntado desde sus looks en Arabia. Y ahora es Amelia Bono la que nos lo demuestra en el aeropuerto antes de irse de viaje con su familia.

Y cuando Amelia Bono se pone estos jeans rotos en mayo solo puede querer decir que es tendencia. Pero no solo eso, además, la diseñadora nos ha dejado claro que estos vaqueros, aunque normalmente los asociamos a looks mucho más casuals, también pueden ser tendencia con sudadera y New Balance. Porque si Vicky Martín Berrocal y Sara Carbonero son las reinas de todos los modelos de vaqueros, Vicky también está en esa lista. Todo ello mientras nosotras seguimos pensando en el look de invitada de Victoria Federica, en el vestido de Isabel Díaz Ayuso o en Tamara Falcó sin vestido de novia.

Unos vaqueros que Amelia Bono ha combinado con una camisa de lino blanca anudada y zapatillas. Un look fashion pero a la vez cómodo para ir de viaje y estar en el aeropuerto.