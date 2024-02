El look ecuestre de Victoria Federica con el que se transforma en toda una amazona en su fin de semana de campo con amigos

Victoria Federica no se pierde los desfiles en París, pero parece que los de Madrid no están a la altura de la hija de la Infanta Elena y Jaime de Maricharlar. Y es que la royal más influencer no ha acudido en esta edición a ningún desfile de Madrid es Moda ni de MBFW Madrid, y aunque queda la jornada de este lunes, tampoco creemos que asista según nos cuentan fuentes de la organización. Dio plantón el sábado por estar de viaje, y se supone que hoy tampoco. Aunque en verdad el viaje se ha quedado en una escapada al campo con sus amigos, así qu suena más a excusa que a otra cosa para no querer apoyar la moda española como sí hace siempre en París. Pero ya que no nos ha dejado looks en los desfiles, nosotras nos hemos fijado en su outfit para montar a caballo, nada que ver con su estilismo de amazona en la Feria de Abril, esta vez con un toque mucho más casual.

Para este fin de semana de campo y de montar a caballo, Victoria Federica ha lucido unos vaqueros anchos, jersey de lana y sombrero. Un estilismo de esos perfectos para un look más casual cualquier día de la semana, pero ella lo ha elegido para un domingo en el campo. Si el viernes se iba al concierto de Ters en Madrid con vaqueros y un jersey negro cut out en los hombros, ahora lo hace con este estilismo más bohemio para montar a caballo.

Victoria Federica montando a caballo. @vicmabor

Un fin de semana de relax de Victoria Federica en el que ha tenido tener un recuerdo con sus abuelos con una fotografías que ponía 'Casa de los abuelos' y unos corazones.