Carmen Lomana se convierte en toda una novia gótica de lo más sensual para la revolución de Malne en MBFWM

Carmen Lomana se ha convertido en la reina del último desfile del viernes en MBFWM en Ifema, y no solo por su estilismo, si no por el cariño de sus admiradores. Porque desde Lifestyle de La Razón fuimos testigos de como tardó una hora en conseguir salir del recinto porque no dejaban de pedirle fotos y autógrafos, ni una estrella de 'Operación Triunfo', oye. Y es que Carmen asistió al último desfile del día, el de Malne con una blazer con cola de la firma, con la que como ella misma decía, parecía una novia gótica. Malne presentó sobre la pasarela de Madrid, 'Revolution', un estado de ánimo, un estilo propio, una fuerza imparable. La colección arranca con prendas lujosas, de marcadas tendencias como las paillettes XL, los tejidos con acabados en brillo, o las siluetas masculinas, pero rompe con el glamour clásico, atreviéndose con estilo de cortes militares y los grandes volúmenes. La gama cromática es vibrante y ofrece la seducción de la seda, el crepé o la organza. Nada es lo que parece y todo es lo que imaginas.

Y este se ha convertido en el primer y último desfile al que ha acudido Carmen Lomana en esta edición de MBFWM, ya que hoy mismo tenía un viaje que le impide asistir a Lola Casademunt. Pero volviendo al estilismo de nuestra querida socialite, ha vuelto a derrochar elegancia, buen gusto y sensualidad luciendo una blazer con hombre marcados y cola de Malne que ha combinado con un body de lo más sexy con transparencias, pañuelo rojo con lunares, pantalones negros rectos y zapatos de tacón joya a juego.

Deseando ver el estilismo que nos deja esta noche Carmen Lomana en su viaje, porque da igual al evento que acuda, que ella siempre se convertirá en la estrella, la protagonista, y la mujer más elegante.