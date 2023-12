De Irene Urdangarin a la Infanta Cristina, los looks más tendencia que han elegido para celebrar el cumpleaños de la Infanta Elena en Madrid

No todos los días se cumplen 60 años, por eso la Infanta Elena lo ha querido celebrar por todo lo alto en un restaurante de Madrid con todas su familia, incluidos la Reina Letizia y el Rey Felipe. Y para ir al trabajo el día de su cumpleaños, ha elegido su uniforme preferido para los días fríos, con el que también le vimos llegar al cumpleaños de la Reina Sofía, abrigo plumífero y uno de sus sombreros de su gran colección. Pero cuando pensábamos que no íbamos a ver más a la Infanta Elena en su cumpleaños, ha llegado esta comida sorpresa de toda la familia en un restaurante en Madrid. O lo que es lo mismo, los hemos podido ver a todos entrar en el restaurante, desde la Infanta Cristina junto a la Reina Sofía, Irene Urdangarin y sus hermanos, y el Rey Juan Carlos. Pero obviamente, nosotras nos hemos fijado en los looks de las mujeres de la familia del Rey, porque del salseo más familiar ya os informan nuestros compañeros de 'Egos'.

Irene Urdangarin ha vuelto a derrochar su estilo más barcelonés por las calles de Madrid, con una falda midi, cazadora de cuero, botas cowboy y el accesorio de pelo de las 'it girls', una pinza.

El look de Irene Urdangarin. Gtres

En la misma línea que su hija, la Infanta Cristina ha lucido un estilismo muy de su estilo y elegante, con falda midi, chaqueta chanelera y botas de ante negras de esas que también tiene la Reina Letizia en su armario.

La Infanta Cristina y la Reina Sofía en el cumpleaños de Elena. Gtres

Tampoco se ha querido quedar atrás la Reina Sofía dando una nueva lección de estilo con un abrigo de punto largo estampado en tonos azules de lo más favorecedores y pantalones de terciopelo negros.