Amelia Bono combina con blazer y sandalias de tacón sensato el mini vestido de Zara más favorecedor (que ya se ha agotado)

Llevábamos unos días sin look de Amelia Bono y (¡Por fin!) ya nos ha subido uno a Instagram, con bailecito motivador incluido, como no podía ser de otra forma. La reina del verano de Marbella nos ha enamorado con un mini vestido blanco de Zara que, lamentamos decirte, está agotado en la web. De todas formas, por si lo encuentras en tiendas, se trata del Reuched mini dress. Te hablamos de un vestido de tirantes, con bajo asimétrico y con la capacidad de potenciar el bronceado, que a Amelia Bono le sienta como un guante y estiliza mucho su silueta. No obstante, nosotras hemos encontrado su réplica en Nora Selections, para que puedas imitar el look de la influencer, aunque no bailes tan bien como ella lo hace. Te hablamos del vestido mini asimétrico, confeccionado en poliéster reciclado y elastano y decorado con un fruncido lateral en la cintura.

Amelia Bono ha decidido aportarle un toque extra de sofisticación combinándolo con una blazer blanca oversize, ideal para completar cualquier estilismo del verano, y con unas sandalias negras de tacón sensato. Además, en cuanto a los complementos, ha decidido optar por unos maxi pendientes en tonos blancos y dorados y por brazaletes de madera, con un toque étnico muy estival y con la capacidad de relajar el estilismo. Y es que, no sabemos cómo lo hace, pero Amelia bono consigue enamorarnos con absolutamente todos sus outfits. ¡Ojalá consigamos el próximo antes de que se agote y podamos crear un look tan especial como el suyo!

Amelia Bono @ameliabono

Vestido mini asimétrico, de Nora Selections (29,99€)

Nosotras ya estamos corriendo a conseguir esta réplica del vestido más mini de Amelia Bono antes de que sea demasiado tarde y también se agote y buscando en nuestro armario alguna blazer blanca con la que poder imitar este look tan especial de nuestra influencer con más ritmo.