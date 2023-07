No entendemos como no habíamos visto antes este conjunto de Zara que Amelia Bono lleva a la playa

Si juntamos todos los looks de vacaciones que nos está dejando Amelia Bono, primero en Ibiza y ahora en Marbella, podríamos hacer una sección entera solo con sus estilismos. O lo que es lo mismo, la inspiración para hacer la maleta de vacaciones con ella no nos va a faltar. Desde los caftanes más fresquitos, a los bañadores que más estilizan y ahora este conjunto de Zaraque no habíamos visto en la web y que ahora ha hecho que nos enamoremos de él. Porque conjuntos de verano hay muchos, pero este que acaba de estrenar Amelia Bono para irse de cena con amigas a la playa, es todo lo que necesitamos en nuestro armario de verano y en nuestra maleta de vacaciones. Y es que por algo la hija de José Bono se cuela cada diciembre en las listas de las españolas mejor vestidas, porque no hay día en el año que no nos inspire.

Si los vestidos son una gran opción para meter en la maleta de vacaciones sin pensar mucho tus looks, este conjunto de Zara que se ha llevado a la playa Amelia Bono hace la misma función. Porque es fresquito, cómodo, estiliza y además, ocupa muy poco. Y lo que más nos ha gustado de este conjunto de nueva colección de Zara ha sido el top cruzado con abertura en el abdomen y los pantalones con ligera campana que estilizan a las mujeres bajitas como Amelia Bono y nosotras.

Top Ramio estampado, de Zara (rebajado a 15,99 euros)

Pantalón Ramio estampado, de Zara (rebajado a 19,99 euros)

Un conjunto de Zara que además está rebajado, así que no nos lo pensamos más para meterlo en nuestra maleta de vacaciones.