El look con jeans (más elegante) de Meghan Markle es perfecto para ir a la oficina en otoño

Mañana arranca septiembre, y aunque hasta el 23 de septiembre no dará comienzo el otoño, nosotras ya estamos en modo otoñal total. No sabemos si es culpa de las influencers, de las firma de moda, de nuestro trabajo o de la baja de temperaturas, pero el otoño nos llama y ya nos hemos cansado totalmente del verano. Es por eso, que al ver el último look de Meghan Markle, hemos pensado que es perfecto para ir a la oficina en otoño, cuando bajen totalmente las temperaturas. Es elegante, chic, con un punto casual, y con prendas que todas tenemos en nuestro armario. Un 10 sobre 10 en moda. Y es que se acaba de producir la reaparición pública de Meghan Markle, justo en el día del 26º aniversario de la muerta de Lady Di. Y es que la próxima edición de los Invictus Games, que tendrán lugar en Düsseldorf (Alemania) del 9 al 16 de septiembre, hace que tanto Harry como Meghan ya hayan llegado a la ciudad alemana. La última vez que la exactriz acudió a un acto oficial fue el pasado mes de mayo en Nueva York cuando recogió el premio Women of Vision, por su lucha contra el racismo y el empoderamiento femenino, y ahora de nuevo la vemos en Alemania.

En este caso, la duquesa de Sussex no solo acompañará al príncipe Harry en este proyecto que él mismo impulsó en 2014 y que cuenta con un gran significado personal, también contará con un papel importante. Y nosotras no podemos dejar de mirar su estilismo que es perfecto para ir a la oficina en otoño, cuando de verdad bajen las temperaturas y llegue el frío. Un estilismo que podríamos vérselo perfectamente a nuestra Reina Letizia en algunas de sus reuniones de trabajo.

Meghan en Alemania. Gtres

Un look de Meghan con jeans rectos de tiro alto, abrigo corto blanco y stilettos en marrón, siguiendo su línea cromática favorita.