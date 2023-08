Los jeans bicolor que lleva Aitana en México son la tendencia más inesperada del otoño que todas vamos a llevar

Aitana nos sigue dejando sus mejores looks desde su promoción en México, y de los más sensuales, ahora ha pasado a los más 'grunge' y casuals. Pero sin quererlo nos ha adelantado una de las tendencias más inesperadas de este otoño, los jeans bicolor que ya hemos empezado a ver en muchas de nuestras tiendas favoritas y que la cantante catalana ya luce al otro lado del charco. Porque Aitana es una gran fuente de inspiración de tendencias, y ahora más que está recuperando los estilismos que llevábamos en los 2000 y que esteotoño 2023 vuelven con más fuerza que nunca. Y para muestra, todos sus looks de los últimos meses. Aunque los jeans bicolor se ha convertido en un esencial de la moda, cada temporada logran reinventarse para adaptarse a los deseos de cada creador y de sus compradoras. ¿La última gran tendencia adoptada por las famosas? Los jeans anchos, un modelo ultra favorecedor que se ha convertido muy rápidamente en uno de los básicos del armario off duty de las top models y que ya lleva Aitana.

Las posibilidades son infinitas en cuanto a colores y cortes, pero lo único que hay que tener en cuenta es optar por un top, zapatos y accesorios discretos, ya que los jeans bicolor deberían ser la pieza central de tu look. Y Aitana nos lo acaba de demostrar desde México, y nosotras nos hemos directa a Pull&Bearpara comprarnos este modelo de lo más parecido que se va a convertir en nuestro vaquero favorito de la temporada. Palabrita de Lifestyle.

Jeans wid leg patchwork, de Pull&Bear (39,99 euros)

Unos jeans bicolor de Pull&Bear que ya hemos visto en redes sociales en las últimas semanas, y que después de que Aitana se haya apuntado a esta tendencia, los vamos a ver aún mucho más.