El look de Lourdes Montes en Egipto que es perfecto para meter en tu maleta de vacaciones a cualquier edad

Lourdes Montes está disfrutando de unas vacaciones en familia en Egipto y ha demostrado que el estilo no está reñido con la comodidad, ni siquiera bajo el sol abrasador del desierto. La diseñadora ha compartido varias imágenes de su primer día de ruta por los templos de Karnak, Luxor y el Valle de los Reyes, y su look de turista chic no puede ser más acertado para inspirar tus outfits viajeros de este verano.

Blusa blanca bordada: el básico infalible tengas 20 o 50 años

Lourdes Montes eligió una blusa blanca de algodón con bordados artesanales y escote en pico, una prenda ligera, elegante y perfecta para combatir el calor sin renunciar al estilo. Este tipo de blusas no solo protegen del sol, sino que elevan cualquier look con un aire bohemio ideal para viajar. La combinó con una mini falda beige de tiro alto con cinturón, que le da un toque safari y resulta súper versátil. Es una prenda clave para quienes buscan una silueta favorecedora y funcional para caminar, visitar monumentos o hacer fotos con estilo en lugares históricos.

Como buena viajera con estilo, Lourdes completó el look con unas zapatillas blancas, imprescindibles para largas caminatas, y un bolso naranja tipo bucket que aporta el toque de color vibrante al conjunto. Tampoco faltó su sombrero de ala ancha para protegerse del sol ni sus gafas de sol XL con montura carey. Este estilismo de Lourdes Montes es el ejemplo perfecto de cómo preparar una maleta práctica pero con mucho estilo. Ideal para destinos cálidos, combina funcionalidad, comodidad y ese punto sofisticado que tanto define a la diseñadora.