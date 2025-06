Manuela Villena deslumbra en El Rocío 2025 con un clásico traje de lunares verdes de la firma de Lourdes Montes

Una vez más, El Rocío se ha convertido en el escenario donde tradición y estilo se han dado la mano, y aunque ha llegado a su fin, seguimos analizando sus estilismos. Y entre los rostros conocidos que han querido vivir la romería en primera persona, Manuela Villena ha destacado con un look que aúna elegancia, raíces y personalidad, como lo habían hecho en los días anteriores Victoria Federica, Tana Rivera o Lourdes Montes.

La esposa del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha vuelto a acaparar todas las miradas con un impecable vestido en tono verde agua con lunares negros, de volantes amplios y cuerpo entallado, un diseño clásico y atemporal que nunca falla en esta cita. Lo ha combinado con un mantoncillo a tono, rematado con flecos, y ha apostado por un estilismo muy cuidado: recogido bajo con flores rojas, pendientes dorados y collar de perlas al cuello, en una mezcla perfecta entre tradición andaluza y sofisticación, de la firma MiAbril de Lourdes Montes.

El look de Manuela Villena en El Rocío 2025

Manuela Villena, que siempre destaca por su sobriedad y elegancia, ha apostado por un look cien por cien rociero pero sin estridencias, fiel a su estilo. Acompañada de su marido, ha recorrido las calles de la aldea con naturalidad y cercanía, demostrando una vez más que sabe cómo estar a la altura del evento sin renunciar a su esencia. Este año, además, ha repetido con su modista de confianza, como ya hiciera en ediciones anteriores. Aunque no ha trascendido el nombre de la diseñadora, se aprecia un diseño artesanal, de confección cuidada y con tejidos de calidad, perfecto para una jornada larga bajo el sol y en la arena.

Desde lo más clásico hasta lo más colorido, las tres demostraron cómo adaptar la tradición rociera al estilo personal. En El Rocío, la comodidad no está reñida con el buen gusto y, un año más, estos looks se convierten en pura inspiración para quienes viven el camino con mucho estilo. Un camino que terminará este domingo. Manuela Villena se consolida así como una de las mujeres más elegantes de la política andaluza y una de las mejor vestidas de esta romería 2025, con un look que respira autenticidad y respeto por las tradiciones.