Marta Ortega arrasa como la reina de las tendencias con un vestido amarillo mantequilla y los mules más deseados del verano

La presidenta de Inditex ha vuelto a demostrar que su influencia va más allá del consejo de administración. Marta Ortega ha presidido la Junta General de Accionistas del grupo gallego en la sede de Arteixo con un look minimalista, pulido y rabiosamente tendencia, que apunta directo a la lista de los más deseados del verano.

Consolidada como una de las figuras más influyentes del universo fashion, Marta Ortega ha apostado esta vez por un vestido amarillo mantequilla, o butter yellow, como lo han bautizado los gurús del color, que sintetiza a la perfección su estilo: sobrio, elegante y con guiños a la moda más actual. Una elección que, además, conecta con el color del año según Pantone, y que ya ha inundado los estilismos de las expertas en moda y el street style global.

El vestido que todas soñamos encontrar pronto en Zara

El diseño, de silueta recta y largo hasta el tobillo, incorpora escote redondo, mangas largas y un minucioso cinturón fino con hebilla metálica que aporta estructura y sofisticación al conjunto. Aunque todavía no está disponible en la web de Zara, no sería la primera vez que Marta Ortega estrena una prenda que más tarde aterriza, casi por sorpresa, en los percheros de la firma insignia de Inditex. Todo apunta a que este diseño atemporal y versátil se convertirá en uno de los más codiciados de la temporada, perfecto para cualquier tipo de cuerpo y ocasión. Desde luego, si llega a tienda, será visto y no visto.

Junta General de Accionistas de Inditex Cabalar Agencia EFE

Para rematar su estilismo, Marta ha apostado por uno de los calzados más polémicos, y adorados, de los últimos tiempos: unos mules satinados con punta afilada y tacón de cuña en bloque. El modelo, en color marrón chocolate brillante, eleva el conjunto con un contraste sutil y elegante que rompe con la delicadeza del amarillo pastel.

Inditex lleva a su junta un plan de incentivos para directivos y el nombramiento de Cibeira como consejero M. Dylan Europa Press

Unos zapatos solo aptos para insiders, que Marta Ortega defiende con seguridad y una enorme dosis de estilo. Porque si algo ha demostrado es que domina el equilibrio entre lo clásico y lo tendencia como nadie.