De Victoria Federica a Lourdes Montes: los looks para el inicio del Camino de El Rocío desde Sevilla

De la Feria de Abril al Rocío. Victoria Federica acompaña esta mañana de miércoles a caballo la salida de la Hermandad del Rocío de Triana. Sonriente, la hija de la infanta Elena acompaña a la Hermandad en su comitiva durante la salida hacia El Rocío. Victoria Federica de Marichalar se ha unido a la peregrinación, participando a caballo y cabalgando junto a los miembros de la Junta Directiva de la emblemática hermandad trianera.

Desde Fran Rivera y Lourdes Montes que, como es tradición cada año, se disponen a realizar la peregrinación hasta la aldea almonteña hasta Victoria Federica de Marichar a caballo. Y obviamente, nosotras nos teníamos que fijar en sus looks. Si hace unos días te hablábamos de cómo vestir en la Feria de Córdoba, ahora llega el turno de una de las grandes festividades religiosas de Andalucía: la romería de El Rocío. Una tradición que tiene sus propios códigos estéticos porque, aunque la inspiración flamenca esté muy presente, no es la misma que la que vemos en las ferias. Al igual que otras romerías, la peregrinación a la aldea, el camino a través de los pinares, admite looks que no necesariamente cuentan con piezas flamencas, pero que recuerdan a ellas. Los vestidos largos con estampados florales o étnicos son piezas versátiles y muy solicitadas, como demuestran los estilismos de Victoria, Lourdes o Alba Silva.

Los looks de las famosas en el inicio del Rocío

Sin duda, el día grande para los rocieros de la capital será este miércoles. Este día hasta cuatro hermandades sevillanas inician su peregrinación desde primera hora de la mañana hacia la Aldea. La más madrugadora ha sido Triana, que ha celebradola misa de romero a las 7:30, tras la cual ha comenzado a recorrer las calles del barrio hasta despedirse de la ciudad por la Torre Pelli. Allí es donde hemos podido ver a Victoria Federica, Lourdes Montes o Alba Silva.

El look de Victoria Federica. Gtres

Por eso para el Camino (y también para la aldea) siempre han triunfado los conjuntos de blusas y faldas o las batas para El Rocío. Con ellas se consigue el estilo flamenco deseado pero con ese toque campestre y necesario para esta romería. Se han convertido, con el paso del tiempo, en un estilo propio dentro de la moda flamenca. El estilo rociero. Entran en juego tanto en las faldas para el Rocío como en las batas los talles altos, los cortes camiseros, los volantes canasteros y tejidos de siempre como el popelín, los algodones, el perforado. A Victoria Federica la hemos visto con una blusa blanca perforada con falda de volantes en naranja y lunares blancos con botas y flor en la cabeza.

El look de Lourdes Montes. Gtres

Mientras que Lourdes Montes ha optado por una bata de flores con volantes con flor a la cabeza y sombrero en la mano.

El look de Alba Silva. Gtres

Alba Silva ha optado por una bata blanca perforada, flor en la cabeza, mantoncillo, riñonera y botas, en un look perfecto para hacer el camino de El Rocío.