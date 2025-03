El look más casual de Sara Carbonero con vaqueros (y toque boho) para una cita romántica en Madrid

Sara Carbonero es inspiración diaria y también para una cita romántica con su nuevo novio. Da igual que sea con sus looks, con su nuevo corte de pelo con flequillo, con su medalla que van a querer copiarle las chicas más devotas, y ahora con sus vaqueros anchos. Sara Carbonero ha vuelto a su flequillo de confianza, o lo que es lo mismo, de cortina y abierto. Pero hoy no nos hemos fijado solo en el cambio de look de Sara Carbonero, si no en esa maravilla de vaqueros anchos que ha combinado de forma casual y bohemia para una cita romántica junto a su nuevo novio por las calles de Madrid.

'Estamos paseando tranquilamente, tampoco esperaba veros', comentó con una sonrisa la presentadora, mostrando su habitual cercanía. En ese momento, y viendo a su pareja algo incómodo con la situación, salió en su defensa con unas palabras sencillas pero significativas: “Perdón, que se asusta con esto”. Minutos más tarde, dejó claro a los medios que “todo está bien”, transmitiendo calma y buena sintonía.

Sara Carbonero y su novio, José Luis Cabrera, han vivido en la noche de este sábado 29 de marzo un encontronazo con la prensa. La pareja se encontraba paseando por el centro de Madrid cuando fueron sorprendidos por los compañeros de Europa Press que, según explicaron, y por fortuna se encontraron con la pareja.

El look de Sara Carbonero para una cita

Lo que está claro es que Sara Carboneroes toda una chica primavera con ese brillo en los ojos de los nuevos comienzos. Y para esta cita romántica, Sara ha apostado por un look de esos casuals que siempre son un acierto en el armario de las que más saben de moda y que ella no puede llevar con más estilo. Porque se necesita poco para marcarse un buen look para comenzar abril y Sara Carbonero lo ha conseguido.

Sara Carbonero y José Luis Cabrera disfrutan de la noche madrileña con discreción Europa Press

Unos vaqueros anchos que Sara Carbonero ha combinado con una camiseta marrón, chaqueta negra oversize, choker dorado al cuello y el toque más bohemio que tanto le gusta se lo ha dado con el cinturón, y el bolso.