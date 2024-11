El look más 'cayetana' de Violeta Mangriñán con jeans de Zara y los mocasines de Mango más tendencia

Si los mocasines y los jeans con el bajo subido son tendencia, este look de Violeta Mangriñán es el perfecto para despedir noviembre en Madrid. Un outfit muy 'cayetana' como dice la influencer en un Reels en su cuenta de Instagram, y que no podemos estar más de acuerdo. Porque es un estilismo muy clásico y pijo, al que Violeta no nos tiene tan acostumbrados. Hemos hablado de diversas tendencias en pantalones vaqueros, del potente regreso de los jeans pitillo al reinado de los baggy pasando por los patchwork y los de brillo. Pero si hay una tendencia inesperada y que está ganándose la atención de insiders y prescriptoras de estilo son, sin duda, los pantalones vaqueros con vuelta en el bajo.

Y Violeta Mangriñán lo tiene claro y ha combinado estos vaqueros de Zara con vuelta en el bajo, con los mocasines de Mango más tendencia del momento, y chaqueta de cuadros también de la marca catalana. Los mocasines han sido, son y serán siempre un básico al que acudir para combinar con cualquier prenda y en cualquier situación, y la influencer valenciana nos lo ha dejado claro con este estilismo perfecto para despedir el otoño y todas sus tendencias.

Los mocasines son un tipo de calzado plano que se caracteriza por ser cómodo, ligero y flexible, generalmente sin cordones. También destaca su diseño sencillo y su versatilidad, pues se adapta tanto a ocasiones informales como formales. Y este look de Violeta Mangriñán se lo vamos a copiar esta misma semana.