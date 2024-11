Violeta Mangriñán carga contra los políticos por la gestión de la DANA en Valencia: "Que se vayan todos a la calle"

Nueve días después de la catastrófica DANA en Valencia, seguimos sin entender nada. Entre la tristeza, la impotencia y la rabia. Pero no solo nosotras, también las influencers que se están volcando al máxima en dar voz y ayudar al rescate, y la valenciana Violeta Mangriñán no ha podido ser más clara, como de costumbre en ella, dando su opinión después de volver de los pueblos más afectados. Como también hizo ayer María Pombo. Una de las creadoras de contenido que más se ha movilizado respecto a la catástrofe natural que ha arrasado el Levante español ha sido Violeta Mangriñan. La influencer valenciana se ha volcado con los afectados y ha ocupado el cien por cien de su tiempo en organizar, junto a un gran equipo, recogidas de objetos útiles para llevar a los pueblos perjudicados por la DANA.

A su vuelta a Madrid después de ir a entregar personalmente parte de estos productos recogidos, Violeta ha sido clara con la situación encontrada allí y con su opinión sobre la gestión política: "Eso es 'Walking Dead', es muy peligroso todo, que entre maquinaría pesada para llevárselo todo, los voluntarios no pueden hacer más. Es muy peligroso a nivel de infecciones, quién no haya muerto por la DANA, va a morir por una infección. Y si cuando acabemos de limpiar y ayudar no salimos todos a la calle, a echar a los políticos, nos merecemos la extinción. Que se vayan todos. Todos los que tienen responsabilidad en lo que ha pasado y está pasando".

Stories de Violeta. @violeta

Violeta también ha explicado que estos días le están borrando contenido de sus redes sociales, cada vez que habla claro de la situación en Valencia. Y antes de irse a dormir ha querido reivindicar lo orgullosa que está del comportamiento de sus compañeros influencers, y de como se están volcando en ayudar y dar voz a los pueblos afectados por la DANA.